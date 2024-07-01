聽新聞
test
0:00 / 0:00

高捷翻轉蛋白區 岡山每坪喊40萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄捷運RK1岡山車站昨通車。記者潘奕言／攝影
高雄捷運RK1岡山車站昨通車。記者潘奕言／攝影

高雄捷運歷經近12年終於從南岡山進入岡山市區中心，3年來岡山人口未增，但隨橋頭科學園區動工、捷運通車、土地聯開案等利多因素，鄰近商辦大樓及重劃區住宅每坪開價40萬元，且銷售一空，成為北高雄最夯地段；房仲分析，未來此地帶共3個捷運站，交通便利，只要有人潮就會帶動錢潮。

旗山、岡山、鳳山被稱為「高雄三山」，以往鳳山最具發展潛力，高雄縣市合併後成為人口最大的行政區；近年岡山發展也不遑多讓，2021年市長陳其邁視察北高雄首座共融式遊戲場，當時人口約9萬7千人，他喊「岡山人口要破10萬」、不要讓人口外流到台南。時至今年5月，人口不增反跌，僅9萬5407人。

人口雖未增加，岡山房地產卻因開發利多大翻身。永慶不動產岡山美美加盟店協理楊美觀說，岡山以前新成屋每坪僅15萬元，現在中古屋要價逾20萬元；87期重劃區住宅每坪開價40萬元，開賣不久即傳出完售一空。

「我自己賣房子都感到無法置信！」楊美觀認為，岡山目前生活機能不如市區，但離橋科園區近，未來總共有3個捷運站，交通便利，只要有人潮就會帶動錢潮，確實不少人看好未來發展。

岡山站前的店家說，以前岡山被視為蛋白區，近幾年房價真的很誇張，火車站正對面1棟大樓多年前以2千多萬元低價拋售，現在一定很後悔，岡山站前還有台糖地及水利地，身價全都今非昔比，店面惜售，沒人想賣。

捷運RK1岡山站是兩鐵共構，RK1西基地聯合開發案今年4月完成評選，最優申請人達麗建設，近期簽約，RK1東基地上月28日上網公告招商，市府要在北高雄打造雙子星地標。捷運工程局長吳嘉昌表示，東基地面積3158平方公尺，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%、容積率630%，開發量體1.2萬坪，未來開發總銷逾42億元。

岡山 重劃區 高雄捷運

延伸閱讀

又因博愛座釀禍！身障男搭高捷「跨坐」與2男起衝突 高市：譴責暴力

高捷岡山站今通車 賴清德：「延伸至台南」串連兩地科技廊帶

要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」

高捷岡山車站通車試營運 賴總統：高雄進步看得到

相關新聞

高捷岡山站通車 串聯台鐵轉乘

高雄捷運紅線延伸線RK1岡山車站昨天起試營運通車，賴清德總統以及高雄市長陳其邁出席，並試搭乘新開通路段，即起到8月底持電...

高捷翻轉蛋白區 岡山每坪喊40萬

高雄捷運歷經近12年終於從南岡山進入岡山市區中心，3年來岡山人口未增，但隨橋頭科學園區動工、捷運通車、土地聯開案等利多因...

星期評論／兩岸敵意螺旋上升 金馬旅遊業憂

福州旅遊業馬祖踩線團前天抵達，讓馬祖旅遊業者鬆一口氣，陸委會選在踩線團要出發的前2天，宣布調升陸港澳旅遊警示為「避免非必...

金曲獎最佳歌手高雄人包辦！ 台語歌王蘇明淵向陳其邁討一物

第35屆金曲獎昨晚揭曉，最佳台語男女歌手蘇明淵、黃妃皆出身高雄，最佳客語專輯的邱淑蟬也是六龜人，市長陳其邁及立委賴瑞隆不...

高捷岡山站今通車 賴清德：「延伸至台南」串連兩地科技廊帶

高雄捷運RK1岡山車站今日通車，賴清德總統及高雄市長陳其邁都到場參與，並試搭乘新開通路段。陳其邁感謝賴清德擔任行政院長期...

屏縣里港瀰力村彩繪牆充滿童趣 結合茄苳樹成熱門打卡點

屏東縣里港鄉瀰力村是里港鄉14村人口數最少的村落，人口數約600多人，居民以水產養殖和培育高經濟作物維生，是傳統農村，打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。