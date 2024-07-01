高捷翻轉蛋白區 岡山每坪喊40萬

高雄捷運歷經近12年終於從南岡山進入岡山市區中心，3年來岡山人口未增，但隨橋頭科學園區動工、捷運通車、土地聯開案等利多因素，鄰近商辦大樓及重劃區住宅每坪開價40萬元，且銷售一空，成為北高雄最夯地段；房仲分析，未來此地帶共3個捷運站，交通便利，只要有人潮就會帶動錢潮。

旗山、岡山、鳳山被稱為「高雄三山」，以往鳳山最具發展潛力，高雄縣市合併後成為人口最大的行政區；近年岡山發展也不遑多讓，2021年市長陳其邁視察北高雄首座共融式遊戲場，當時人口約9萬7千人，他喊「岡山人口要破10萬」、不要讓人口外流到台南。時至今年5月，人口不增反跌，僅9萬5407人。

人口雖未增加，岡山房地產卻因開發利多大翻身。永慶不動產岡山美美加盟店協理楊美觀說，岡山以前新成屋每坪僅15萬元，現在中古屋要價逾20萬元；87期重劃區住宅每坪開價40萬元，開賣不久即傳出完售一空。

「我自己賣房子都感到無法置信！」楊美觀認為，岡山目前生活機能不如市區，但離橋科園區近，未來總共有3個捷運站，交通便利，只要有人潮就會帶動錢潮，確實不少人看好未來發展。

岡山站前的店家說，以前岡山被視為蛋白區，近幾年房價真的很誇張，火車站正對面1棟大樓多年前以2千多萬元低價拋售，現在一定很後悔，岡山站前還有台糖地及水利地，身價全都今非昔比，店面惜售，沒人想賣。

捷運RK1岡山站是兩鐵共構，RK1西基地聯合開發案今年4月完成評選，最優申請人達麗建設，近期簽約，RK1東基地上月28日上網公告招商，市府要在北高雄打造雙子星地標。捷運工程局長吳嘉昌表示，東基地面積3158平方公尺，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%、容積率630%，開發量體1.2萬坪，未來開發總銷逾42億元。