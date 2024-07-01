高捷岡山站通車 串聯台鐵轉乘

高雄捷運紅線延伸線RK1岡山車站昨天起試營運通車，賴清德總統以及高雄市長陳其邁出席，並試搭乘新開通路段，即起到8月底持電子票證可以免費從R24岡山高醫站坐到RK1岡山車站。陳其邁感謝前市長陳菊及賴清德擔任行政院長期間，對高捷紅線北延的支持，才有今日成果，期許未來高捷能通至台南，串連半導體S廊帶讓雙城的聯繫更加緊密。

新通車路段為R24岡山高醫站至岡山車站，陳其邁說，雖只新增1座車站，但可與台鐵岡山站轉乘，對大岡山居民就醫、通學、通勤，帶來更多交通便利與安全。大岡山地區包含路竹、湖內等約35萬民眾，沿線有數千億產值各個園區，捷運除交通運輸需求，也能帶動地方。

捷運局表示，岡山路竹延伸線位於高雄科技產業廊帶上，串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區4大科技園區，打造大高雄地區30分鐘生活圈的大眾運輸環境。

延伸線第二階段繼續向北行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、路竹市區，至大湖車站附近台1線與台28線交叉口，分A、B兩階段，二A階段有5座車站，長約7.75公里，預計2027年完工；二B階段有2座車站，長約3.87公里，預計2027年完工。

岡山區後紅里長韓嘉嘉說，岡山車站以步行及大眾運輸規畫，停車位較少，加上搭乘習慣，初期市民可能仍習慣到岡山高醫站搭，希望規畫多點停車位，跨越台鐵岡山站的天橋也能早日連通，讓後站民眾方便搭捷運。

岡山居民王先生說，雖然台鐵也能到高雄，站點不如捷運密集，捷運通車後更方便。陳小姐說，平常會到岡山高醫站逛街、看電影，暑假兩個月試營運免費，可帶小朋友一起來玩。