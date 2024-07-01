聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期評論／兩岸敵意螺旋上升 金馬旅遊業憂

聯合報／ 本報記者蔡家蓁
福建旅遊業者赴馬祖踩線團前天抵達馬祖，團員在北海坑道搭乘搖櫓船追尋藍眼淚，都覺得很新奇好玩。圖／讀者提供
福建旅遊業者赴馬祖踩線團前天抵達馬祖，團員在北海坑道搭乘搖櫓船追尋藍眼淚，都覺得很新奇好玩。圖／讀者提供

福州旅遊業馬祖踩線團前天抵達，讓馬祖旅遊業者鬆一口氣，陸委會選在踩線團要出發的前2天，宣布調升陸港澳旅遊警示為「避免非必要旅行」橙色燈號，外界憂踩線團行程是否受影響，好在最後照舊，陸委會選在此敏感時機宣布，讓人不得不懷疑是否不想讓踩線團成行，畢竟兩岸關係陷入「急凍」狀態，無法承受一點風吹草動。

馬祖踩線團此行一波三折，福建旅遊業者原訂於6月10日至12日到馬祖踩線，因故延至29日，又因陸委會27日調升赴陸港澳旅遊警示，兩岸敵意螺旋上升，恐讓計畫增添變數，好在後來馬祖觀光協會證實，沒有接獲任何陸方改變行程的消息，才讓旅遊業者看到一絲絲的曙光。

陸委會選在踩線團要出發前2天宣布橙色警戒，有人質疑，為何非挑人家要過來前「搞這一齣」，感覺「細思極恐」，猶如是主動挑釁陸方。

陸委會此舉看在金馬觀光業者眼中，也覺得匪夷所思，金馬兩地是與大陸靠近的第一線，僅一水之隔，金馬堪稱是兩岸關係溫度計，卻因為中央在0214陸船翻覆案處理不當，讓彼此關係受衝擊，開放陸客來金一事遙遙無期，金馬觀光業者在兩岸互槓的夾縫中生存。

大陸官方統計，福建省常住人口4100萬左右，與馬祖鄰近的福州市人口有800多萬，若在政策支持下，福建可望成為馬祖觀光主要客源之一。

從過往開放陸客來看，大陸是有步驟性的，先開放到離島，之後才是本島，中央先後幾次出招，似乎都是意氣之舉，沒有考量到台灣觀光市場亟待振興，地方期盼陸客到來。

昔日推動小三通、兩岸通水、經貿宗教交流等互動成果逐漸失溫，應發揮「潤滑劑」功能的陸委會，卻成為加劇兩岸衝突的「催化劑」，百姓恐怕只能自求多福。

陸委會 陸客 馬祖

延伸閱讀

影／福建踩線團訪馬祖 李孟諺：善意堆疊對觀光有幫助

福州旅遊踩線團抵達馬祖 歡迎儀式隆重兩方代表互贈伴手禮

金馬業者兩樣情 福州踩線團今抵達馬祖

福州踩線團下午抵達馬祖 團員22名大都是年輕人

相關新聞

高捷岡山站通車 串聯台鐵轉乘

高雄捷運紅線延伸線RK1岡山車站昨天起試營運通車，賴清德總統以及高雄市長陳其邁出席，並試搭乘新開通路段，即起到8月底持電...

高捷翻轉蛋白區 岡山每坪喊40萬

高雄捷運歷經近12年終於從南岡山進入岡山市區中心，3年來岡山人口未增，但隨橋頭科學園區動工、捷運通車、土地聯開案等利多因...

星期評論／兩岸敵意螺旋上升 金馬旅遊業憂

福州旅遊業馬祖踩線團前天抵達，讓馬祖旅遊業者鬆一口氣，陸委會選在踩線團要出發的前2天，宣布調升陸港澳旅遊警示為「避免非必...

金曲獎最佳歌手高雄人包辦！ 台語歌王蘇明淵向陳其邁討一物

第35屆金曲獎昨晚揭曉，最佳台語男女歌手蘇明淵、黃妃皆出身高雄，最佳客語專輯的邱淑蟬也是六龜人，市長陳其邁及立委賴瑞隆不...

高捷岡山站今通車 賴清德：「延伸至台南」串連兩地科技廊帶

高雄捷運RK1岡山車站今日通車，賴清德總統及高雄市長陳其邁都到場參與，並試搭乘新開通路段。陳其邁感謝賴清德擔任行政院長期...

屏縣里港瀰力村彩繪牆充滿童趣 結合茄苳樹成熱門打卡點

屏東縣里港鄉瀰力村是里港鄉14村人口數最少的村落，人口數約600多人，居民以水產養殖和培育高經濟作物維生，是傳統農村，打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。