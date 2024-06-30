竹田池上文庫去留遊客關注 屏縣府持續協調營運方式

「池上文庫」是屏東竹田鄉知名台日友好景點，日前有遊客到訪聽聞未來商圈規劃恐驅逐文庫，關注引發地方文史者憂心；縣府客家事務處表示，仍在協調最好經營方式。

陳姓遊客29日到訪竹田「池上文庫」後在臉書（Facebook）貼文分享，上午抵達時空間一片黑暗，原以為沒有開放，卻發現「池上文庫」館長曾貴珍在裡頭擦汗搧風，了解後得知空間被斷電，地方政府未來整合鄰近客家商圈，恐將「池上文庫」驅逐出竹田車站，改為文創商圈經營模式，由連鎖複合書店經營空間。

陳姓遊客表示，後來到一旁由德興輾米廠老建物改造的咖啡店，感慨若經營者對場所缺乏感情，「無能傳遞斑駁紋理的故事和記憶」，那也不過是間燈光美、氣氛佳的咖啡廳，缺乏吸引人特地一訪的魅力；「池上文庫」也是同樣情形，如果只是內容、品味、經營模式齊一化的連鎖書店或文創園區，「又何需多此一遊」。

竹田鄉公所秘書鍾定豪告訴中央社記者，建物目前無法使用水電是因館舍老舊、木頭斑駁受損須維修，有消防考量；館舍為台鐵所有，OT案則由縣府負責，公所無權決定存廢，僅建議暫時收起「池上文庫」，待維修完成後再恢復經營。

鍾定豪指出，公所為台日友好考量很關心文庫環境，沒水電不利書籍保存、遊客閱覽，曾主動提議將藏書移至鄉內臨時圖書館暫存，卻遭文庫志工指為迫遷；目前營運者池上一郎博士文庫研究學會內部意見分歧，學會創始人劉耀祖同意無經費經營困難可收起，有會員想保留，理監事會議無統一定論。

縣府客務處長李明宗表示，仍在協調後續最好營運方式，也希望學會提出具體管理方式；以學會目前人力無法支持長遠經營，慕名而來遊客會撲空，盼能協助作常態性開放、藏書篩選及規劃較佳呈現方式，促進台日交流；如何完善運用，尚待學會討論，但學會理事長任期到今年1月15日，至今仍未改選。

根據屏東縣國家文化記憶庫資訊，已故日本醫師池上一郎曾在二戰時，派任時高雄州竹田庄野戰病院，當時台灣醫藥資源缺乏，池上一郎除組織外科醫生醫療團治療受傷軍人外，也為當地民眾義診，獲客家鄉親感念；戰後返回日本，也經常濟助留日台灣學生。

池上一郎年近90歲時，決定捐贈畢生日文藏書、報章雜誌及日幣100萬元給竹田鄉，作為對竹田鄉的懷念；2001年竹田鄉成立池上一郎博士文庫，讓往日曾受過日本教育的長者到此聚會、閱讀日文書報，後來地方人士成立池上一郎博士文庫研究學會，每年邀日、台會員聚會。