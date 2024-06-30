金曲獎最佳歌手高雄人包辦！ 台語歌王蘇明淵向陳其邁討一物

第35屆金曲獎昨晚揭曉，最佳台語男女歌手蘇明淵、黃妃皆出身高雄，最佳客語專輯的邱淑蟬也是六龜人，市長陳其邁及立委賴瑞隆不約而同發文祝賀。陳其邁第一時間在蘇明淵臉書留言恭喜，蘇反向陳其邁詢問「有紅榜嗎？」，因為他想讓近日身體違和的雙親沖沖喜，跟左鄰右舍分享喜悅。

金曲獎揭曉後，高雄市長陳其邁在臉書說「金曲獎最佳台語男女歌手，高雄人包辦」。他透露，律師歌手蘇明淵出身高雄路竹，年過50歲仍一邊當律師、一邊耕耘夢想，更協助高雄發展流行音樂，擔任文化局「2024南面而歌」評審，這次是他第2次獲封台語歌王。

陳其邁說，黃妃是第3次獲獎，甜美的歌聲、深厚演唱功力，加上誠懇踏實的努力，再次封后並不意外。

陳其邁也稱讚，邱淑蟬嗓音溫暖質樸，以母語將日常寫進創作，此次以「繭的形狀」奪得最佳客語專輯。另外獲得評審團獎的大象體操 擁有精湛演出技巧、原創音樂風格，樂迷遍佈全球。

「很開心收到市長的祝福！」蘇明淵說，年少北上求學及工作至今，年邁父母也定居高雄，所以戶籍一直在高雄，4年前第一次獲獎時有得到來自市府的紅榜祝福，近日父母親相繼住院，厚著臉皮跟市長討紅榜，希望可以沖沖喜，讓父母開心。

立委賴瑞隆發文祝賀說，謝謝所有歌手、音樂人及製作團隊，在我們人生不同階段，用音樂陪伴我們不同階段的挑戰及成長，人生的喜怒哀樂也因為音樂更完整。