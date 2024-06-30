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高捷岡山站通車 賴清德：延伸至台南 串連兩地科技廊帶

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄捷運RK1岡山車站今日通車，民眾搶著搭車嚐鮮。記者劉學聖／攝影
高雄捷運RK1岡山車站今日通車，民眾搶著搭車嚐鮮。記者劉學聖／攝影

高雄捷運RK1岡山車站今日通車，賴清德總統及高雄市長陳其邁都到場參與，並試搭乘新開通路段。陳其邁感謝賴清德擔任行政院長期間，對高捷紅線北延的支持，才有今日成果；賴清德表示，未來若高捷紅線北延至台南，串連產業廊帶效果更加倍。

新通車路段為R24岡山高醫站至岡山車站，今日中午12時起正式通車，至8月31日試營運期間此段免費搭乘。陳其邁指出，這次雖然只新增1座車站，但可與台鐵岡山站可轉乘，對於大岡山居民無論是就醫、通學、通勤，帶來更多的交通便利與安全。

陳其邁也感謝前市長陳菊及賴清德擔任行政院長期間，對高捷紅線北延建設的支持，才有今日成果。他指出，大岡山地區包含路竹、湖內等約35萬民眾，沿線有數千億產值的各個園區，捷運除了交通運輸需求外，也能帶動地方發展。

岡山路竹延伸線位於高雄科技產業廊帶上，串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區4大科技園區，岡山車站通車是第一步，未來將打造大高雄30分鐘生活圈。

賴清德致詞時指出，這項爭取了十多年的建設，如今終於完工，恭喜岡山的鄉親。高雄今年元旦環狀輕軌成圓，捷運紅線北延如今岡山車站通車，2027年到路竹、2029年到湖內，另外捷運黃線及小港林園線行政院都核定，未來高雄進步繁榮絕對看得到。

賴清德說，未來如果高捷紅線可以北延進入台南，串連台南捷運效果更加倍，可將高雄、台南產業廊帶串連在一起。他笑說，台南、北高雄為同一生活圈，民眾往來頻繁，將來若捷運連結台南，鄉親到岡山吃羊肉也方便。

高捷岡山站通車也吸引不少岡山居民搶著搭車嚐鮮，近中午時已有不少民眾進站等搭首班車。王先生表示，雖然台鐵也能到高雄，但站點不如捷運密集，捷運通車後到高雄各地更方便。陳小姐說，平常就會到岡山高醫站逛街、看電影，暑假兩個月的時間正好試營運免費，可多帶小朋友前往休閒娛樂。

高雄捷運RK1岡山車站今日通車。記者潘奕言／攝影
高雄捷運RK1岡山車站今日通車。記者潘奕言／攝影
高雄捷運RK1岡山車站今日通車，賴清德總統（右4）及高雄市長陳其邁（中）都到場，並試搭乘新開通路段。記者劉學聖／攝影
高雄捷運RK1岡山車站今日通車，賴清德總統（右4）及高雄市長陳其邁（中）都到場，並試搭乘新開通路段。記者劉學聖／攝影
高雄捷運RK1岡山車站今日通車，可轉乘台鐵岡山站。記者潘奕言／攝影
高雄捷運RK1岡山車站今日通車，可轉乘台鐵岡山站。記者潘奕言／攝影

岡山 賴清德 高雄捷運

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