高雄捷運岡山站啟用 賴清德親臨啟動

高雄捷運岡山延伸段正式完工，高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統，高雄市長陳其邁等貴賓特別蒞臨啟航儀式，而中午12時後RK1岡山車站正式也試營運，開放旅客進出站。8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。

總統賴清德今天上午出席「高雄捷運RK1岡山車站試營運啟航」典禮，高雄市長陳其邁亦陪同出席。高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段，在20日獲得交通部核發營運許可，30日中午正式試營運通車。屆時高捷營運路線將達44.2公里，服務範圍增為39站。 高雄捷運岡山延伸段正式完工，8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。記者劉學聖／攝影 高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統，高雄市長陳其邁等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影 高雄捷運岡山延伸段正式完工，8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。記者劉學聖／攝影 高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。賴清德總統（左），高雄市長陳其邁（右二）等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影