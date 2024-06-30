快訊

中央地方權責破碎、無系統 水域安全SOP只見：禁止下水

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

高雄捷運岡山站啟用 賴清德親臨啟動

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統（右），高雄市長陳其邁（左）等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統（右），高雄市長陳其邁（左）等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影

高雄捷運岡山延伸段正式完工，高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統，高雄市長陳其邁等貴賓特別蒞臨啟航儀式，而中午12時後RK1岡山車站正式也試營運，開放旅客進出站。8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。

總統賴清德今天上午出席「高雄捷運RK1岡山車站試營運啟航」典禮，高雄市長陳其邁亦陪同出席。高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段，在20日獲得交通部核發營運許可，30日中午正式試營運通車。屆時高捷營運路線將達44.2公里，服務範圍增為39站。

高雄捷運岡山延伸段正式完工，8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。記者劉學聖／攝影
高雄捷運岡山延伸段正式完工，8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統，高雄市長陳其邁等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。包括賴清德總統，高雄市長陳其邁等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影
高雄捷運岡山延伸段正式完工，8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。記者劉學聖／攝影
高雄捷運岡山延伸段正式完工，8月31日前，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)、信用卡、電子支付等搭乘捷運，於新通車路段將可享免費搭乘優惠，歡迎民眾前來體驗搭乘。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。賴清德總統（左），高雄市長陳其邁（右二）等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動。賴清德總統（左），高雄市長陳其邁（右二）等貴賓特別蒞臨啟航儀式。記者劉學聖／攝影

岡山 高雄捷運

延伸閱讀

要平均台灣發展 賴清德：先進產業往中南部移動 高雄「後發先至」

獨／海虎潛艦3官兵今公祭 賴清德參加告別式頒褒揚令

巴奈金曲感言勿忘天安門 賴清德喊「我們不會忘記」卻漏這1句

藍點名賴清德姪子童子瑋反制 綠：恐激化罷免謝國樑

相關新聞

高捷岡山站通車 賴清德：延伸至台南 串連兩地科技廊帶

高雄捷運RK1岡山車站今日通車，賴清德總統及高雄市長陳其邁都到場參與，並試搭乘新開通路段。陳其邁感謝賴清德擔任行政院長期...

屏縣里港瀰力村彩繪牆充滿童趣 結合茄苳樹成熱門打卡點

屏東縣里港鄉瀰力村是里港鄉14村人口數最少的村落，人口數約600多人，居民以水產養殖和培育高經濟作物維生，是傳統農村，打...

高市泳池開放時段不一 議員促改善

持續高溫戲水成選項，高雄10處公立泳池因約聘職工、救生員人力問題與效益考量，場館開放時間不一，甲仙、大社泳池仍未開放，民...

林淑香獲18票 當選屏東市代會主席

國民黨籍屏東市民代表會主席蕭國亮因案被判刑入獄遭解職，代表會昨天舉行主席補選，藍營一度內鬨，副主席林韋呈與代表林淑香都有...

振興高雄南華商圈 50年店街變身時尚走秀時空廊道

高雄市老字號南華商圈今天相當別開生面，充滿懷舊台式文化的50年老店，成為時尚走秀的時空廊道，呈現全新風華，這場由高雄市南...

探究精神發威 2024科學探究竸賽高雄市奪三冠

「2024科學探究競賽－這樣教我就懂」今天揭曉，高雄市分別拿下國中組、技高組與教師組冠軍，展現青年學生科普能量，表現亮眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。