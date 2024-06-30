屏縣里港瀰力村彩繪牆充滿童趣 結合茄苳樹成熱門打卡點

屏東縣里港鄉瀰力村是里港鄉14村人口數最少的村落，人口數約600多人，居民以水產養殖和培育高經濟作物維生，是傳統農村，打造社區亮點，彩繪巷弄，結合在地百年茄苳樹意象，充滿童趣，為村莊增添色彩，成為遊客探訪的熱門打卡點。

里港鄉瀰力村的彩繪牆位在西園路上，有9種不同主題彩繪牆，走進村莊內，彩繪牆充滿童趣圖案讓人會心一笑，吹泡泡的小朋友、掛著鼻涕在釣魚的男孩、塗鴉的小女孩，彩繪牆圖案充滿巧思、互動。

瀰力村長王正霖說，彩繪圖案結合在地百年茄苳樹，是村內守護神，守護村民平安與健康。茄苳樹散播能量與活力守護瀰力村。樹、健康與和平的代表色綠色，綠色系為主，參考瀰力村的Logo，有球狀的樹木和流動的概念，使用球體作為流動的媒介，活潑跳動在村裡角落，彷彿是茄苳樹散播的活力、遍布村莊。

彩繪牆完工後，村民每天經過心情都變好，瀰力村民潘女說，多畫幾個很漂亮，真的很漂亮。村民盧女說，彩繪牆圖案特別漂亮，比較有朝氣，看了精神比較好，也吸引遊客來。

村長王正霖說，色彩較鮮豔的畫一畫，反應很好，外地遊客也漸漸進來，越來越多人來這裡拍照，為村莊增添人氣。