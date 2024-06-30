林淑香獲18票 當選屏東市代會主席

國民黨籍屏東市民代表會主席蕭國亮因案被判刑入獄遭解職，代表會昨天舉行主席補選，藍營一度內鬨，副主席林韋呈與代表林淑香都有意角逐，經縣黨部協商後推派林淑香參選，22名代表出席投票，林淑香獲18票順利當選，並宣誓就職，林淑香第3次角逐主席終於成功。

屏東市民代表原有23席，扣除蕭國亮剩下22席，其中國民黨10席、民進黨7席、無黨籍5席，昨天22席都出席，推舉最資深、已任8屆代表的76歲林玉井擔任主席主持補選，採記名投票，投票結果，除民進黨籍饒怡君、無黨籍錢權宏、國民黨籍林韋呈棄權，民進黨籍林郭麗絨投給自己，其餘都投給林淑香。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉到場督軍，蘇清泉說，這次代表會主席補選，暗潮洶湧，感謝副主席林韋呈謙讓，過程中一直協商，很多有分量的大老也出來協調，林淑香拿到18票，得票數很高，往後代表會會與市公所好好合作協調，讓屏東市越來越好。「2026、2028都要打出更漂亮成績，大家也看到不團結、不合作是不行的」。

林淑香隨後宣誓就職，由縣府民政處科長康怡芳監交印信，林淑香說，感謝大家支持，會善盡主席職務，讓代表會與市公所一起推動屏東市建設發展，她與林韋呈還是好友，也會予以尊重。

林韋呈雖然出席，在投票時已離場棄權，事後接受媒體電訪時說，尊重結果，一起為市政努力，圓滿就好。