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高市泳池開放時段不一 議員促改善

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／高雄報導
高雄市國際泳池位在苓雅運動中心旁，許多民眾抱怨僅開放到下午5點半，夜間無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市國際泳池位在苓雅運動中心旁，許多民眾抱怨僅開放到下午5點半，夜間無法使用。記者宋原彰／攝影

持續高溫戲水成選項，高雄10處公立泳池因約聘職工、救生員人力問題與效益考量，場館開放時間不一，甲仙、大社泳池仍未開放，民代要求市府盤點泳池人力，高市運發局表示，許多技、職工離退後遇缺不補，泳池人力短缺愈來愈嚴重，但目前已招滿43名救生員，且研擬加薪、規畫智能入場系統，不致發生去年泳池關閉情形。體育署昨午則在高雄愛河灣舉辦水域安全嘉年華，宣傳水域安全正確觀念。

高市自管游泳池共10處，現正值暑假，部分加開場次，旗津泳池不開放早場，鼓山泳池平日不開放午場，美濃東門泳池一周僅開放4天，甲仙泳池未開放，委外的大社泳池今年5月底終止營運。有民眾說，其他縣市泳池會配合運動中心營業至晚上10點，高市晚場時間也應延長，否則大家下班無法使用。

楠梓右昌游泳池去年因人力短缺，7、8月晚場不開放，引發抱怨，議員陳善慧要求市府盤點個人力，同時提高救生員待遇並建置智能入場系統，節省售票、作業人力。運發局長侯尊堯指，泳池因遇缺不補，人力短缺可能會越來越嚴重，目前市管泳池傾向民營化，剩餘人力則支應各場館。

教育部體育署及高市府為提高暑假玩水安全，昨在高雄愛河灣舉辦學生水域嘉年華活動，邀台鋼啦啦隊女孩「一粒」推廣水域安全。

市長陳其邁表示，高市能玩水的地方非常多，但水上活動需保護自己才能盡情享受。國立高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所副教授丁國桓則說，民眾萬一溺水，可用立泳方式自救或用水母漂、仰漂等方式等待救援。

人力 愛河 玩水

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