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振興高雄南華商圈 50年店街變身時尚走秀時空廊道

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市老字號南華商圈今天相當別開生面，充滿懷舊台式文化的50年老店，成為時尚走秀的時空廊道，呈現全新風華。記者王昭月／攝影
高雄市老字號南華商圈今天相當別開生面，充滿懷舊台式文化的50年老店，成為時尚走秀的時空廊道，呈現全新風華。記者王昭月／攝影

高雄市老字號南華商圈今天相當別開生面，充滿懷舊台式文化的50年老店，成為時尚走秀的時空廊道，呈現全新風華，這場由高雄市南華觀光商圈發展促進會辦理的「2024南華商圈365X平價購物省荷包活動」，傍晚在南華商圈彩繪牆前啟動，帶來獨特的商圈體驗。

這場商圈盛會現場設有文青展攤，並由樹德科技大學老師唐宥紾率學生畢展優秀團隊lunar lading闕境、異享空間DIFF-SPACE、數碼寶貝出席，讓不同年齡層的客人都能共融於魅力南華商圈特色中。

時尚走秀之後，則呈現青年朋友記錄南華商圈老店新風華的短影音創作，運用創意快閃、平價時尚，展示商圈商品及在地修理旅行箱、修理皮鞋、傳統挽面技藝、修改衣服等4大修理服務。也透過踩街活動帶大家來一趙商圈走讀小旅行，重溫70、80年代南華商圈熱鬧的氛圍。

南華觀光商圈發展促進會表示，為振興南華商圈，這次運用經發局商圈行銷補助，攜手樹德科技大學流行設計系，辦理南華商圈新銳流行設計短影音創作比賽，透過視覺媒介及社群網路票選，傳播商圈魅力。

消費者在活動期間消費滿額，可抽商圈百元券、美妝用品及國民美食體驗優惠券等好禮，只要消費滿100元就能參加消費滿額抽樂透，再依樂透球上的編號兌換贈品，買越多，抽獎機會越多。

2024南華商圈365X平價購物省荷包活動傍晚在南華商圈彩繪牆前啟動，帶來獨特的商圈體驗。記者王昭月／翻攝
2024南華商圈365X平價購物省荷包活動傍晚在南華商圈彩繪牆前啟動，帶來獨特的商圈體驗。記者王昭月／翻攝

樂透

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