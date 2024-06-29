振興高雄南華商圈 50年店街變身時尚走秀時空廊道

高雄市老字號南華商圈今天相當別開生面，充滿懷舊台式文化的50年老店，成為時尚走秀的時空廊道，呈現全新風華，這場由高雄市南華觀光商圈發展促進會辦理的「2024南華商圈365X平價購物省荷包活動」，傍晚在南華商圈彩繪牆前啟動，帶來獨特的商圈體驗。

這場商圈盛會現場設有文青展攤，並由樹德科技大學老師唐宥紾率學生畢展優秀團隊lunar lading闕境、異享空間DIFF-SPACE、數碼寶貝出席，讓不同年齡層的客人都能共融於魅力南華商圈特色中。

時尚走秀之後，則呈現青年朋友記錄南華商圈老店新風華的短影音創作，運用創意快閃、平價時尚，展示商圈商品及在地修理旅行箱、修理皮鞋、傳統挽面技藝、修改衣服等4大修理服務。也透過踩街活動帶大家來一趙商圈走讀小旅行，重溫70、80年代南華商圈熱鬧的氛圍。

南華觀光商圈發展促進會表示，為振興南華商圈，這次運用經發局商圈行銷補助，攜手樹德科技大學流行設計系，辦理南華商圈新銳流行設計短影音創作比賽，透過視覺媒介及社群網路票選，傳播商圈魅力。