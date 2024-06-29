探究精神發威 2024科學探究竸賽高雄市奪三冠

「2024科學探究競賽－這樣教我就懂」今天揭曉，高雄市分別拿下國中組、技高組與教師組冠軍，展現青年學生科普能量，表現亮眼。

高雄市教育局表示，高市明華國中學生以作品「摺摺稱奇—探討三浦方塊的隔熱效果」，拿下國中組冠軍。隊員們因感到天氣變熱，想找降溫方法，於是發想研證「三浦摺疊」式的波浪型紙張的隔熱效果；他們在商店買熱飲時觀察到，三浦摺疊波浪型杯套以多個中空平行六面體組合而成，隔熱效果相當好，改良後，還可用於各式物品與屋頂隔熱。

「2024科學探究競賽－這樣教我就懂」今天決賽暨頒獎，國小組第1名為台北市長安國小；國中組是高雄明華國中、普高組是馬來西亞巴生興華中學、技高組是高市榮高中及高市三民家商，教師組為高市龍華國小共同獲得。

這項國際級科研競賽今年邁入第11屆，由參賽者將生活常見的科學迷思，經過探究學習後，以繪畫、報告、短片等方式表達出來，鼓勵更多學生學習。海內外共1069隊伍報名，有917隊完成繳件，累計 2056 名參賽者，連續4年報名隊伍數超過千件，今年也首度開放英文投件，海外共有26隊報名參賽，涵蓋大陸、澳門、越南及馬來西亞等地。