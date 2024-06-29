桃園龍德宮四媽祖首度巡安金門 「仙女團」扶轎超吸睛

桃園龍德宮「四媽祖」奉旨3年離島渡海祈安遶境，繼澎湖、馬祖後，此次首度跨海金門巡安，今天上午從料羅順濟宮起駕出發，展開為期2天的遶境活動，共有來自全台750位信眾隨香「四媽祖」鑾轎，用兩天環島大小金門，全程約48公里，祈求「四媽祖」神威護佑金門全境平安。

廟方指出，這次首度到金門，比照每年「四媽祖」南巡進香9天8夜遶境規格，陣頭行伍均以貨櫃運至金門，全員到齊，相當盛大；此外參與的700多位香客，也是花了一整天時間，分別自北中南等地機場各自飛抵金門集結完畢，每位信眾都相當開心、滿懷期待。

今天上午8點「四媽祖」鑾轎從料羅順濟宮起馬出發，全程步行，由於金門白天高溫逼近30度，信眾扛著鑾轎相當辛苦，但「與神同行」，大家看起來都充滿活力，途中一度降下小雨，氣溫瞬間沒那麼熱，不少信眾都說，是媽祖娘娘顯靈，一來是「洗路」，二來是讓他們繞境巡安一路不會這麼熱。

桃園龍德宮主委林錦輝表示，龍德宮奉旨3年離島巡安，金門是離島的最終站，為了離島巡安圓滿，廟方可是傾注全力，信眾們也是摩拳擦掌整裝待發，為了這次的巡安，廟方也很慎重的前來金門瞭解信俗文化，探尋香路、規畫行程，加上安排住宿、訂購機票真的頗費心力，所幸有貴人相助。他特別感謝金門縣政府鼎力協助，以及各家宮廟熱情禮接，還有在地鄉親支持鼓勵，讓四媽祖還有全台的信眾們有一趟畢生難忘的旅程。

廟方表示，今天媽祖鑾轎從料羅順濟宮出發後，徒步21公里巡安至金城浯島城隍廟，此行有700多位善心善願參與的團員，他們會在大、小金門戰地路上，唱著「桃園四媽祖起馬曲」，讓離島「巡安三部曲」最終回圓滿完成；明天將會走上金門大橋繞境烈嶼鄉，這段路程約27公里，兩天時間預計徒步走48公里。