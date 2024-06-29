聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣象署發布13縣市大雨特報 高雄網友：這區突狂風暴雨
中央氣象署今傍晚5時10分許發布大雨特報，指因西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，包括新竹以北、台南、高雄、屏東、花蓮及苗栗至南投、宜蘭山區等13縣市，有局部大雨發生的機率；高雄有網友立刻感受威力，指鼓山區突然狂風暴雨，陽台衣服都濕了。
中央氣象署今傍晚發布的大雨特報，包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等13縣市，呼籲民眾要注意有局部大雨發生，以及雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
PTT高雄版網友也貼文指，鼓山區突然狂風暴雨，跟颱風帶來的暴雨有得比；有網友附和，指「反應時間真的很短」、「真的很突然又很大，陽台衣服馬上濕」、「這波雨夠大晚上就會比較涼爽了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言