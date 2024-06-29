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氣象署發布13縣市大雨特報 高雄網友：這區突狂風暴雨

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今傍晚發布13縣市大雨特報。（示意圖）本報資料照片
中央氣象署今傍晚發布13縣市大雨特報。（示意圖）本報資料照片

中央氣象署今傍晚5時10分許發布大雨特報，指因西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，包括新竹以北、台南、高雄、屏東、花蓮及苗栗至南投、宜蘭山區等13縣市，有局部大雨發生的機率；高雄有網友立刻感受威力，指鼓山區突然狂風暴雨，陽台衣服都濕了。

中央氣象署今傍晚發布的大雨特報，包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等13縣市，呼籲民眾要注意有局部大雨發生，以及雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

PTT高雄版網友也貼文指，鼓山區突然狂風暴雨，跟颱風帶來的暴雨有得比；有網友附和，指「反應時間真的很短」、「真的很突然又很大，陽台衣服馬上濕」、「這波雨夠大晚上就會比較涼爽了」。

中央氣象署今傍晚發布13縣市大雨特報。圖／取自中央氣象署官網
中央氣象署今傍晚發布13縣市大雨特報。圖／取自中央氣象署官網

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