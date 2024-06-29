福州旅遊踩線團抵達馬祖 歡迎儀式隆重兩方代表互贈伴手禮

福州市旅遊協會的馬祖踩線團今天下午2點順利抵達南竿福澳港，包括連江縣府祕書長張龍德、副議長林明揚、馬祖觀光協會理事長孫孝豪等人都前往碼頭歡迎，現場還舉辦盛大隆重的歡迎儀式，熱情地迎接首發團成員，讓每位團員都相當開心。

張龍德在歡迎儀式上表示，真的是等了好久好久，不論縣府、民間業者都非常期待團員的到來，馬祖有許多有別於台灣的地方，不論風俗、語言、生態等等，都值得遊客一訪再訪，期待首發團過後，還有二發、三發團，接連有大陸朋友來馬祖旅遊。

踩線團的團長福州市旅遊協會會長韓鳴表示，這次參訪團行程雙方都期待已久，6月10日因逢端午節慶，福州舉辦活動因此延期，終於今天順利成行，他說，「今天的天氣很給力」，讓大家抵達馬祖也感受到馬祖鄉親的熱情。他也透露，這次來的踩線團員幾乎都是年輕人，也是第一次去馬祖，所以團員心情都非常開心，也很期待這次踩線之旅。

針對兩岸政府分別提出的「懲戒台獨」、「旅遊警示升級」等政策，韓鳴則認為旅遊不會受到影響，他說，只要合法合規，不會存在什麼風險，民眾是懷著觀光旅遊、體驗美食、風景的心情出遊，雖然有些事前警示，但也不影響這次成行。

在參加完歡迎儀式後，福州市旅遊協會踩線團一行隨即到南竿遊客中心參加連江縣政府舉辦的歡迎會，會中張龍德與韓鳴互贈伴手禮，隨後團員前往北海坑道、大漢據點、鐵堡等景點考察觀光，展開密集的首日行程。