高雄新客家文化園區雨豆樹林 體驗攀樹及走繩

高雄市新客家文化園區是全台首座都會型客家文化園區，這兩天在園區雨豆樹林中的「作客雨豆樹-攀樹體驗營」活動，參與學員攀上樹梢後，從不同高度觀看高雄城市風景。

今明兩天的「作客雨豆樹-攀樹體驗營」，由高雄市客委會、財團法人高雄市客家文化事務基金會舉辦。參與的200名大小朋友在教練專業帶領下，與樹木來一場「親密接觸」，還有走繩趣味競賽，感受不一樣高度的客家文化園區林間樣貌。

高雄市客委會主委楊瑞霞指出，高雄市新客家文化園區是全台首座都會型客家文化園區，園區內雨豆樹成林，景緻宜人，這次藉由綜合全身運動的攀樹體驗，在專業證照攀樹教練安全指導下，讓不分年齡朋友透過攀樹近距離觀察客家文化園區的樹木及生物自然生態，發掘城市大自然生命力與生態魅力。

兩天攀樹體驗營共辦理4梯次活動，採線上預約報名，短短二周內，200個名額即告額滿。現場採分組實施攀樹體驗，以及能鍛鍊平衡力與專注力的走繩運動。

承辦單位高雄市水中運動協會總幹事林榮男表示，「攀樹」是新興安全戶外活動，包括穿戴頭盔、吊帶與使用的繩索都得符合國際安全規範，再加上有專業證照攀樹教練指導。攀樹者借助繩索攀到樹上觀景，以新的角度認識生活周遭生態環境。

活動結束時學員分享心得。有人吊在樹幹上仰望樹冠層，才察覺天空雲朵是怎麼飄移、風吹來時則可以觀察樹葉與枝幹隨風搖曳姿態。此外，也有學員看到樹上的松鼠、螞蟻，藉由攀樹更近距離觀察生物在樹上行為，都是全然不同體驗。