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實踐ESG...鄧師傅堅持15年助力偏鄉教育

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
鄧師傅功夫菜提供偏鄉學童食品物資及關懷，確保學童健康，幫助他們安穩學習和上課。圖／鄧至佑提供
鄧師傅功夫菜提供偏鄉學童食品物資及關懷，確保學童健康，幫助他們安穩學習和上課。圖／鄧至佑提供

長期關懷偏鄉小學童飲食健康及教育議題，高雄在地老字號餐廳品牌—鄧師傅功夫菜，了解偏鄉地區的教育資源相對匱乏，且飲食對於個人的健康影響深遠，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，持續資助偏鄉學童，這善舉已邁入15年，投入金額達百萬以上，希望偏鄉學童也能接受到公平教育，為社會帶來更多力量。

鄧師傅功夫菜廚藝團隊特別到高雄市茂林國小，除了致贈冷凍食品及防災物資，廚藝總監鄧至廷帶領廚師團隊親自烹煮健康美味的餐點，並邀請學童參與其中，教導如何挑選、處理新鮮食材，共同創造出餐廳般營養均衡的美食。並透過食品小學堂互動，教導從購買食物到保存處理，教導正確食品安全衛生知識，期盼每位學童能夠健康快樂長大。

執行長鄧至佑表示，15年來他們透過學校資源中心，提供教育獎學金、物資補助、傳授課程講座，及提供餐廳實習培訓等方式，讓莘莘學子獲得更好的教育機會，具備未來發展潛力。希望透過善意能引發正面迴響，帶動更多人投入社會公益，共同為建設美好家園而努力奮鬥。

鄧師傅功夫菜執行長鄧至佑（前左）與團隊準備豐富菜餚端上飯桌，讓茂林國小師生享受美味午餐。圖／鄧至佑提供
鄧師傅功夫菜執行長鄧至佑（前左）與團隊準備豐富菜餚端上飯桌，讓茂林國小師生享受美味午餐。圖／鄧至佑提供

偏鄉 小學 餐廳

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