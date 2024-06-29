影／炎炎夏日戲水遇危險如何自救 專業教練示範真簡單
暑假即將到來，加上炎熱的天氣，學生到海邊戲水的人潮隨之增加，教育部體育署為了提醒青年學子以及民眾安全戲水，今天與高雄市政府在愛河灣流行音樂中心珊瑚礁群廣場，舉辦「113年學生水域安全嘉年華活動」宣導水域安全觀念，還有自救以及救人的表演，游泳教練透過透明水缸示範立泳、仰漂與水母漂動作，教導學生遇到危險時輕鬆化解危機，讓戲水活動更安全。
這項水域安全嘉年華活動包括教育部長鄭英耀，高雄市長陳其邁，高雄市副市長李懷仁，高市教育局長吳立森等人前來參加，現場還邀請台鋼雄鷹人氣啦啦隊員葉保弟擔任代言人，場面十分熱鬧，體育署表示，隨著暑假到來，往往也是溺水意外發生高峰時期，今年首度合作高雄市政府舉辦「水域安全嘉年華活動」，包括水樂園獨木舟、SUP無動力立式划槳體驗，並且安排落水自救以及救人的演示，透過陸上大型透明水缸自救表演、水域安全知識闖關遊戲、布袋戲表演、氣墊池體驗等，提供民眾實際體驗水上活動，也可參與知識問答互動闖關遊戲，瞭解正確自救以及救人觀念。
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