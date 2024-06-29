影／炎炎夏日戲水遇危險如何自救 專業教練示範真簡單

暑假即將到來，加上炎熱的天氣，學生到海邊戲水的人潮隨之增加，教育部體育署為了提醒青年學子以及民眾安全戲水，今天與高雄市政府在愛河灣流行音樂中心珊瑚礁群廣場，舉辦「113年學生水域安全嘉年華活動」宣導水域安全觀念，還有自救以及救人的表演，游泳教練透過透明水缸示範立泳、仰漂與水母漂動作，教導學生遇到危險時輕鬆化解危機，讓戲水活動更安全。

這項水域安全嘉年華活動包括教育部長鄭英耀，高雄市長陳其邁，高雄市副市長李懷仁，高市教育局長吳立森等人前來參加，現場還邀請台鋼雄鷹人氣啦啦隊員葉保弟擔任代言人，場面十分熱鬧，體育署表示，隨著暑假到來，往往也是溺水意外發生高峰時期，今年首度合作高雄市政府舉辦「水域安全嘉年華活動」，包括水樂園獨木舟、SUP無動力立式划槳體驗，並且安排落水自救以及救人的演示，透過陸上大型透明水缸自救表演、水域安全知識闖關遊戲、布袋戲表演、氣墊池體驗等，提供民眾實際體驗水上活動，也可參與知識問答互動闖關遊戲，瞭解正確自救以及救人觀念。 高雄市長陳其邁（右）立法委員黃捷（左）。記者劉學聖／攝影 教育部體育署與高雄市政府在愛河灣流行音樂中心珊瑚礁群廣場，舉辦「113年學生水域安全嘉年華活動」宣導水域安全觀念，吸引許多民眾前來親近水域。記者劉學聖／攝影 水域安全嘉年華活動現場還邀請台鋼雄鷹人氣啦啦隊員葉保弟擔任代言人，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影 透過陸上大型透明水缸自救表演、讓民眾瞭解正確自救以及救人觀念。記者劉學聖／攝影 教育部長鄭英耀（右），高雄市長陳其邁（左）。記者劉學聖／攝影 水域安全嘉年華活動包括教育部長鄭英耀，高雄市長陳其邁，高雄市副市長李懷仁，高市教育局長吳立森等人前來參加，現場還邀請台鋼雄鷹人氣啦啦隊員葉保弟擔任代言人，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影 水域安全嘉年華活動邀請教育部長鄭英耀前來頒獎。記者劉學聖／攝影