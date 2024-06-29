金馬業者兩樣情 福州踩線團今抵達馬祖

備受矚目的福建旅遊業者赴馬祖踩線團今天下午抵達馬祖南竿福澳港，對此，金門與馬祖的旅遊業者都相當看好，馬祖觀光協會理事長孫孝豪指出，當地旅遊業者都很期待首發團能進來，甚至接下來，還有其他團，未來能恢復正常的旅遊交流；金門的觀光業者則說，馬祖的踩線團都來了，希望金門的立委與縣府也能加把勁，早日突破現在的僵局，爭取開放陸客來金門。

陸客踩線團今天下午終於抵達馬祖，連江縣政府特別準備盛大儀式來歡迎大陸旅遊業者到訪，孫孝豪表示，大家都很期待、很歡迎，當地旅遊業者都希望首發團進來後，未來能恢復正常的旅遊交流，他透露，以前一般陸客可以直接辦理簽證入境，但現在要走專案，希望恢復以前的程序，不要這麼複雜，這樣陸客的量才能起來，他也提到，疫前陸客大概有6至7千人的量，大多是2天1夜的遊程。

孫孝豪表示，踩線團一事，現在受到各界關注，相關單位的關切電話也不少，他說，其實大家都很低調，就單純希望把這件事辦好。

「金馬兩樣情！」相較於馬祖的歡歡喜喜迎賓，金門的旅遊業者就充滿了無奈，有陳姓業者就說，以現在的兩岸氛圍，感覺開放陸客越來越遙遠，他說，現在就好像台灣跟大陸「兩個大人」在吵架，大家都拉不下臉，也不想談，反而是波及到「金門這個小孩」，感覺關係越來越僵，希望縣府與立委都能再努力看看。