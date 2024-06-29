影／「一粒」推廣水域安全！陳其邁請她吃霜淇淋 粉絲暴動

為了讓學生們在暑假安全玩水教育部體育署今天與高雄市政府在愛河灣舉辦「學生水域嘉年華活動」，邀請中華職棒台鋼WING STARS啦啦隊女孩「一粒」推廣水域活動安全。高雄市長陳其邁笑說，「今天是來是來看一粒的」，並在現場擠霜淇淋請一粒吃，引發一粒的粉絲瘋狂卡位拍照。

陳其邁說，可以玩水的地方非常多，從西子灣、到旗津、到蓮池潭、到愛河灣，還有愛河開放水域，但是要玩水、水上活動，最重要是要保護自己，探索海洋、保護自己。

陳其邁以自己喜愛的潛水活動為例，強調「所有上的課都是在保護自己的安全」，並表示水上活動其實也是一樣，只要做好安全的防護，就可以盡情的享受海洋，但假如沒有按照規矩、按照應有的程序來做，風險都會很高。

國立高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所副教授丁國桓表示，政府推行食農教育，很多學童會到魚塭上體驗課程，魚塭多半沒有救生圈，也不會安排救生員，如果發生溺水事件，在場的民眾可以「隨手取材」，把一個裝部分水的寶特瓶，與另外多個空寶特瓶一起放在塑膠袋裡綁好，或把多雙拖鞋綁在一起，做成浮球拋到水中讓溺水者抓住，可幫溺水者節省體力，爭取更多救援時間。

丁國桓說，民眾若溺水，可以用立泳自救，保持身體直立，腳在水下踢水，讓頭浮出水面，也可用水母漂、仰漂等方式等待救援。

體育署說，今年水域安全嘉年華活動利用愛河灣戶外的開放水域，辦理水上體驗活動。邀請到高雄在地的中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」及全國小學游泳錦標賽勇奪7金1銀佳績，來自游泳世家的曾仲寬、曾旭陽兄弟檔，與高雄國小運動會蝶式紀錄保持人小美人魚侯妤蓁擔任活動宣傳大使。