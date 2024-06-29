高雄市立泳池開放時間亂「2泳池關閉」 地方籲彈性調整

高雄10處市立泳池3月起開放夏泳，但因約聘職工、救生員人力問題與效益考量，目前各場館開放時間不一，甲仙、大社泳池仍未開放，去年楠梓右昌泳池爆出因人力短缺造成晚場關閉，引發民怨，高市運發局表示，目前救生員員額43名已全數招滿，今年不會發生相同狀況，已研擬救生員加薪、爭取規劃智能入場系統。

高市府目前自管游泳池共10處，包括國際、前鎮、旗津、新興、鼓山、左營、右昌、東門、甲仙、大社泳池，需至少26名救生員人力，去年楠梓右昌游泳池貼出公告稱因人力短缺，7、8月泳池晚場不開放，議員陳善慧接獲民眾陳情，認為市府應盤點個泳池人力，增加救生員待遇並建置智能入場系統，節省售票、作業人力。

目前國際池僅開放到下午5點，右昌池暑假加開一周4天晚場，旗津池不開放早場，左營池則在暑假加開早場，鼓山池原平日不開放午場，也在暑假加開，新興、前鎮泳池是上午、下午、晚場皆開放，美濃的東門泳池一周僅開放4天，甲仙泳池則因效益不高未開放，而大社池原為委外經營，今年5月底廠商終止營運，市府現正啟動勞務作業，規劃開放中。

除了暑假加開時段造成的人力問題引起外界擔憂，多數民眾希望開放時段彈性調整，有人說其他縣市的泳池清場時間僅1小時，但高市泳池的早午場間隔時間太久，也有縣市的泳池也配合運動中心營業至晚上10點，認為高市泳池應規劃晚場延長時間，目前東門、國際泳池暑假過後仍未開放晚場，下班民眾無法使用。

運發局長侯尊堯坦承「游泳池人力問題可能會越來越嚴重」，因許多技工、職工退休離職後面臨遇缺不補情形，市府朝向游泳池民營化，將剩餘人力有效支應各場館需求；目前已擬定約聘人員若年終考核連續二年列甲等，在人數三分之一範圍內，將核定薪點晉薪一級，預計115年將有10名救生員月薪增加1350元，總經費18萬。

運發局說，今年各泳池按歷年公告時段正常開放，右昌池在暑假期間將在週一、三、四、六加開晚場7點至9點，不會再因人力問題不開放，其他如左營、鼓山池皆有加開，未來持續蒐集民意調整；目前運發局共有救生員員額43名，實際聘用42名，1名已完成面試待簽約進用，未來若有因退休或離職出缺，將再重新招聘。