高專研傳統踏娘傘技藝 呂柏達成為文化資產保存者

「踏娘（涼）傘」技藝是廟會中迎神、主客互會重要儀式，也為神明開路、除穢驅凶。65歲的呂柏達致力傳承這項技藝，融合武術及傳統禮節精神，發展獨特個人特色，成為文化資產保存者。

踏娘傘又稱為踏涼傘，神明出巡、迎神時會在神轎前方引領，繞境經過客廟前，也會在廟外透過踏娘傘技藝進行參禮，展現廟會禮節。表演形式通常融合武術功夫，動作、步伐俐落。但這項傳統技藝逐漸式微，面臨傳承斷層。

專研踏娘傘技藝的呂柏達，出生澎湖縣馬公市東衛里，從小學習武術，也常接觸傳統廟會，兒時即受到廟會中踏娘傘的技藝表演吸引，在心中留下深刻印記。

呂柏達接受中央社專訪時說，長大後原本在台灣成家立業，後來又短暫回到澎湖居住，剛好住家旁的媽祖廟在教踏娘傘，勾起他的兒時回憶，忍不住前往拜師學藝。當時跟著澎湖的莊萬枝老師學習踏娘傘，從此開啟他專研踏娘傘的生涯。

呂柏達後來又回台灣居住，每次有廟會，他總是會注意有沒有踏娘傘，但發現愈來愈少。而有次看到一個廟會有踏娘傘，但居然只是將娘傘立在一台車上，由人拉動著，讓他相當感概，也自此誓言，「我要盡我的能力，還娘傘一個公道。」

呂柏達之後到苓雅區高東天后宮擔任娘傘手，逐漸結識許多志同道合的人，也受到踏娘傘高手呂隱臥老師賞識，指點了許多動作，讓他進一步精進技藝，加上自己的改良及融合武術，最後發展出自己的獨特步伐。

呂柏達說，踏娘傘步伐從武術動作中改編，有包括七星步的正走、退走、醉步及八卦套路等各種陣法，呼吸之中、靜動快慢，達到力與美的境界，也展現神威。

而踏娘傘最重要的那把娘傘，呂柏達也堅持手工製作。「娘傘要有驅凶、除穢、避邪功能，因此材質很重要」，但他發現市面現成的娘傘骨架多為鐵製，跟傳統的木製不同，「我覺得不對，堅持不用，但這樣就沒娘傘可用，只好乾脆自己做」。

呂柏達製作娘傘的手藝，是靠著詢問深諳娘傘歷史的廟會前輩及參考傳統的舊娘傘，再依照自己拿娘傘的需求，摸索而來。呂柏達說，娘傘骨架就是八卦樣式，套上娘傘布後，再由娘傘手轉動即成為活卦，威力更強，替神明開路一把罩。

呂柏達2014年正式成立「呂柏達娘傘團」，培育更多娘傘技藝人才，與團員們經常受邀參與全國大小廟會或登上各大表演舞台，成績亮眼，深受矚目及好評。2019年呂柏達獲得高雄市文化局的文化資產登錄證書，成為踏娘傘的文化保存者。他說，希望更多後繼者能將這項技藝傳承下去，不要讓它失傳。