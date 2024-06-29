屏市代會主席補選暗潮洶湧藍營內鬨 藍營林淑香18票勝出
屏東市民代表會主席國民黨籍蕭國亮因案判刑入獄遭解職，市代會主席今補選，一度面臨藍營內鬨，副主席林韋呈、與代表林淑香兩人角逐，後經國民黨協商後採多數決推派林淑香參選，市代會共22席，主席補選採記名投票，3人棄權，1人投給自己，林淑香最後以18票勝出，這也是林淑香第三次挑戰市代表會主席終於成功。
今天舉行主席補選，屏東市代表會扣除蕭國亮，剩下22席，國民黨10席、民進黨7席、無黨籍5席。今主席補選，22席都出席，推舉最資深8屆代表76歲林玉井擔任主席主持補選，主席補選採記名投票，投票結果，3人棄權民進黨饒怡君、無黨籍錢權宏、國民黨籍林韋呈。民進黨籍林郭麗絨投給自己，林淑香拿下18票。
國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉到場督軍，蘇清泉說，「這次代表會主席補選，暗潮洶湧，感謝副主席林韋呈謙讓，過程中一直協商，很多份量大老一起出來」，今開出18票，票數很高，往後代表會會與市公所好好合作協調，讓屏東市越來越好。「2026、2028都要打出更漂亮成績，大家也看到不團結、不合作是不行的」。
林淑香說，感謝大家支持，會帶領團隊把市政做好。對於競爭對手副主席林韋呈則予以尊重，以後還是會當好朋友。
副主席林韋呈雖然出席補選選舉，但到投票環節已離場棄權。主席補選結果出來，林韋呈接受媒體電訪說，謝謝大家關心，尊重結果，一起為市政努力。對於主委蘇清泉感謝他的禮讓，林韋呈說，圓滿就好，「對屏東市要有幫忙卡是重點。」
屏東市民代表會主席蕭國亮被控擔任代表會主席時利用職務機會以假發票浮報或核銷公務費用，蕭國亮被判處4年2月，全案今年5月30日定讞，蕭國亮6月12日發監執行。根據地方制度法規範，蕭國亮判決當日即解職，代表會主席一個月內補選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言