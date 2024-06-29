屏市代會主席補選暗潮洶湧藍營內鬨 藍營林淑香18票勝出

屏東市民代表會主席國民黨籍蕭國亮因案判刑入獄遭解職，市代會主席今補選，一度面臨藍營內鬨，副主席林韋呈、與代表林淑香兩人角逐，後經國民黨協商後採多數決推派林淑香參選，市代會共22席，主席補選採記名投票，3人棄權，1人投給自己，林淑香最後以18票勝出，這也是林淑香第三次挑戰市代表會主席終於成功。

今天舉行主席補選，屏東市代表會扣除蕭國亮，剩下22席，國民黨10席、民進黨7席、無黨籍5席。今主席補選，22席都出席，推舉最資深8屆代表76歲林玉井擔任主席主持補選，主席補選採記名投票，投票結果，3人棄權民進黨饒怡君、無黨籍錢權宏、國民黨籍林韋呈。民進黨籍林郭麗絨投給自己，林淑香拿下18票。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉到場督軍，蘇清泉說，「這次代表會主席補選，暗潮洶湧，感謝副主席林韋呈謙讓，過程中一直協商，很多份量大老一起出來」，今開出18票，票數很高，往後代表會會與市公所好好合作協調，讓屏東市越來越好。「2026、2028都要打出更漂亮成績，大家也看到不團結、不合作是不行的」。

林淑香說，感謝大家支持，會帶領團隊把市政做好。對於競爭對手副主席林韋呈則予以尊重，以後還是會當好朋友。

副主席林韋呈雖然出席補選選舉，但到投票環節已離場棄權。主席補選結果出來，林韋呈接受媒體電訪說，謝謝大家關心，尊重結果，一起為市政努力。對於主委蘇清泉感謝他的禮讓，林韋呈說，圓滿就好，「對屏東市要有幫忙卡是重點。」