黑鮪產季在漁民怨聲中提早落幕 黃鰭鮪反因黑鮪缺貨身價翻漲

全台黑鮪魚今年大豐收，農業部在接近國際配額前首度下6月12日禁捕令，全台進貨量最大的屏東東港漁港，3天前最後7尾進港後宣告產季提早落幕，累計超越去年5842尾的6548尾，因黑鮪缺貨，體型較小的黃鰭鮪身價翻漲至每公斤300元；屏東黑鮪文化觀光季首度遇到產季提早結束，縣府說，冷藏黑鮪仍多，依然可以享用到平價黑鮪，今晚有懷舊金曲之夜。

屏東東港漁港一直是全台黑鮪到港拍賣數量最高的漁港，屏東黑鮪魚觀光季開辦32年來，在1999和2000年創下破萬尾紀錄，2001年降至6686尾，之後一路下滑甚至不到千尾，疫情期間回升到逾4000尾，去年破5000尾，今年產季因12日的禁捕令提早結束，累計重量1164噸、6548尾。

因今年全台黑鮪魚大豐收，漁業署擔心破國際配額量的1965噸，6月9日宣布12日零時起起停止捕撈，不慎逾時釣獲也需通報後海拋；漁民不滿宣布時間太短，讓已備料或在前往作業途中漁民措手不及，不僅引發漁民反彈，又因總量已超過今年的配額量，要從明年度的配額中扣除；屏東立委徐富癸認為這次的警示機制有問題，將持續緊盯農業部相關作為。

東港漁港3天前最後7尾進港後，也宣告產季提早落幕，體型較小的黃鰭鮪，則從每公斤150元上下拍賣價，這幾天翻漲至每公斤300元上下，甚至高過黑鮪魚大出時的均價；東港區漁會說，黃鰭鮪重量最大不到百公斤，腹部肉質沒有黑鮪魚的大量油花，兩者同樣可做生魚片，價格卻有大差別，除非是饕客級消費者，一般消費者不易分辨，可詢問店家。

排定5月4日起至7月7日閉幕的屏東黑鮪文化觀光季，今年首度遇到產季提早結束；縣府說，黑鮪魚文化觀光季已成為國家級節慶品牌，繼萬人參與的海洋市集、千人出席的美食推廣宴，今晚7時在東隆宮廣場有懷舊金曲之夜，葉璦菱、陳艾湄、周治平、周蕙、王中平及林隆璇輪番上陣，在地冷藏黑鮪仍多，依然可以享用到平價黑鮪，還可選購期間限定的「鮪魚燒」及紀念品「鮪の福肚包」。