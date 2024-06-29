呂柏達致力推廣傳承 盼踏娘傘成為台灣迎賓文化

致力推廣踏娘傘技藝的呂柏達，希望能將這項技藝發揚光大，甚至有一天成為代表台灣的迎賓文化，登上國際殿堂。他認為，娘傘本是禮儀精神的展現，且深具台灣本土特色，不輸儀隊刀槍表演。

呂柏達從事娘傘教學10多年，全台各地包括高雄、新北、彰化、新竹、屏東小琉球等都有團員或學徒。呂柏達說，除了技藝，忠孝、節義、倫理等精神內涵更重要，「娘傘是替神明展現禮儀的行為，身為娘傘手更要自我要求、身體力行」。

呂柏達在收徒前，會先觀察對方的品德、為人，通過後才能正式拜師。成為學徒後，還需接受嚴格教學，他笑說，「外面都說，不願意流汗的就不要跟我學，願意的再來找我」。此外，學徒還必須經過他的重重考驗，才能拿到合格證書。

呂柏達說，學武，更要學武德，學娘傘也一樣，學習背後蘊含的精神，才是他最重視的。娘傘有教化人心的一面，可以填補教育不足，不好好推動很可惜。他南北奔波教學，交通等費用都自費，就是希望能有更多人將這項技藝傳承下去。

「我把生命專注於此，連生病都在想這個」，他說，希望有生之年盡力推廣，讓這項技藝的傳承能開枝散葉，代代相傳；也希望政府能協助他，例如舉辦相關推廣活動，將這項優美傳統文化保存住，讓更多人重視，否則光自己推動很吃力。

除了傳承，他還有個心願，就是希望踏娘傘有天能成為代表台灣的迎賓文化。他說，踏娘傘深具台灣本土特色，相信在國際外交場合，會是最好的迎賓表演。

呂柏達說，展現國家禮節不一定只有儀隊刀槍，娘傘本是禮儀的展現，又是台灣特色文化，眾多娘傘手一起舉娘傘、擺陣仗，壯觀又有氣勢。希望有一天踏娘傘能成為國家級的文化表演，有機會登上國際舞台，向世界展示這項技藝。