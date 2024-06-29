好厝邊！亞灣智慧公宅統包團隊「護童」 認養特教學校通學道3年

高雄亞灣智慧公宅坐落市區最精華地段，是高市「居住正義」標竿，高市都市發展局為促進鄰里共好，攜手承建公宅的永青營造與高雄市立成功特殊教育學校，簽訂通學人行道3年認養合作協議書，施工期間由永青營造認養維護，減輕鄰里志工的負擔。

「前鎮亞灣智慧公宅（第1期）新建統包工程」由永青營造統包，未來可望滿足單身青年、獨居老人、新婚家庭及亞灣創新園區內就業者的居住需求，預計2027年完工。

高雄市都發局長吳文彥表示，市長陳其邁透過囤房稅的課徵與租金補貼等配套致力推動社會住宅，更不惜拿精華區土蓋社宅，前鎮亞灣智慧公宅便是一例。過去鄰近智慧公宅的高市成功特教學校通學步道多由鄰里志工協助清掃，這次永青營造基於企業社會責任（ESG），發起認養志願服務，希望發揮好厝邊角色，守護鄰近學子及用路人平安。

在前鎮區建隆里林得祿里長及台灣世曦公司資深協理莊明哲見證下，這項通學人行道三年認養合作計畫由成功特殊學校楊怡雯校長與永青營造董事長曾國進代表簽署。楊怡雯期待永青這項敦親睦鄰的舉動能夠拋磚引玉，喚起更多社會迴響，一同關注特教孩子們。

都發局表示，永青團隊結合5G AIoT技術建立智慧工地管理平台，並配合市府執行空汙防制及工程噪音管理等各項環保措施。