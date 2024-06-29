高雄六龜高中4棵椰子樹遭高齡除役 揭60年前動人故事

高雄六龜高中校園周邊有非常多棵椰子樹，因年紀漸長樹況不佳，加上過高樹幹使得樹葉及果實曾砸傷人，經專家評估且依程序報請後，4棵椰子樹離開校園。該校前身是「高雄縣六龜初級中學」當時校友楊子江，其父親曾是該校老師，也是當年種樹的第一人，昨日在結業式，70歲楊男回憶這段往事，與眾人在中庭草地一同種下「鳳凰木」，代表世代傳承。

民國45年，美濃中學六龜分部創立，一名叫做楊煦的老師來到這個極度偏遠的偏鄉學校教書，也生根成家，2年後設為高雄縣六龜初級中學，楊煦的孩子們也都就讀六龜初中，其中的二兒子，也就是現今在六龜地區備受尊重的「六龜山地育幼院」院長楊子江，當年楊子江在校園裡見證了父親種下這些椰子樹。

不過校園太多高齡椰子樹造成不少問題，近幾個月來經專家評估且依照程序報請核准，有4棵椰子樹離開校園，校長梁華蓁與楊子江們為此分享這段60多年前植樹的故事打動眾人，總務主任吳郁銘於是發想出，守護校園多年的椰子樹即將退役，就讓全校親師生在校園再種下一棵「鳳凰木」，接續這一個看顧學校的任務。

於是在學期最後一日的結業式中，全校親師生集合校園中庭，分別由老中青三代校友，即六龜初中時代的楊子江院長、六龜國中時代的黃叔平會長，以及高中部、國中部在校生，一同培土植樹，讓六龜高中的校園每一個角落都是故事、陪伴學生成長。