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屏東親子暑假何處去？ 「阿緱弄青春」秘笈告訴你

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今年暑假以「阿緱弄青春」主題舉辦系列藝文饗宴，今天由在屏菸開展的「我是霸王龍20周年展」親子藝術特展揭開序幕；縣長周春米說，按著秘笈就可找到自己喜歡的活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今年暑假以「阿緱弄青春」主題舉辦系列藝文饗宴，今天由在屏菸開展的「我是霸王龍20周年展」親子藝術特展揭開序幕；縣長周春米說，按著秘笈就可找到自己喜歡的活動。圖／屏東縣政府提供

為迎接暑假，屏東縣政府今年以「阿緱弄青春」主題舉辦系列藝文饗宴，今天由在屏菸開展的「我是霸王龍20周年展」親子藝術特展揭開序幕；縣長周春米說，音樂戲劇、文學閱讀、動漫、市集將輪番登場，藝文展演活動全彙集在「阿緱弄青春」活動秘笈，按圖索驥就可找到自己喜歡的活動，度過充實的假期生活。

縣長周春米上午前往屏菸10號倉庫參觀「我是霸王龍20周年展」以日本知名作家宮西達也「霸王龍」系列經典繪本，設計立體互動遊具、故事屋、以及超過30幅霸王龍圖稿，並打造多種不同遊戲關卡與拍照區，讓孩童在玩樂與五感體驗中，激發創意與想像力。

縣府文化處表示，配合「我是霸王龍20周年展」開展，29、30日下午1時起「金葉俱樂部：恐龍出沒─爬蟲森友會」探險市集，有擬真的恐龍劇場登陸屏菸，以及各種萌寵「爬寶」現身，另在屏菸修理工廠正展出「南島神話」特展，有難得一見的南島語族文物及精彩的口傳文學；7月20日還有動漫迷最愛─「COSER夏日祭」等。

文化處說，屏東演藝廳、屏東藝術館暑期也推出各種形式的演出和工作坊，包括「太日樂團（幻想•九歌）」、「愛唱歌劇場（瑞比與安弟的樹洞狂想）特別版」、沙龍音樂會等多元節目；屏東總圖也辦理近30場講座與工作坊，帶領親子閱讀賞析繪本；為推廣本土閱讀設計的「偶玩台語」夏夏叫兒童營，利用彩繪布袋戲偶和操偶演練「講台語嘛也通」。

另外，屏東市勝利星村「嗨啤夏趴市集」於7月20、21下午3時起清涼登場，集結冰飲、特色美食，有吃有喝，為酷暑增添透心涼，各項藝文活動可隨時關注縣府文化處官網及臉書。

屏東縣政府今年暑假以「阿緱弄青春」主題舉辦系列藝文饗宴，今天由在屏菸開展的「我是霸王龍20周年展」親子藝術特展揭開序幕；縣長周春米說，按著秘笈就可找到自己喜歡的活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今年暑假以「阿緱弄青春」主題舉辦系列藝文饗宴，今天由在屏菸開展的「我是霸王龍20周年展」親子藝術特展揭開序幕；縣長周春米說，按著秘笈就可找到自己喜歡的活動。圖／屏東縣政府提供

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