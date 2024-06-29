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「醫師動、病人不動」 醫護傳承接住偏鄉醫療平權

中央社／ 高雄29日電
高醫副院長戴嘉言（右）投身偏鄉醫療近30年，從大學時代就載著超音波進部落，他坐在小發財車後方，一路顛簸主動出擊找病人。近年仍維持一個月到偏鄉診療2至3次，持續為醫療平權努力。中央社（戴嘉言提供）
高醫副院長戴嘉言（右）投身偏鄉醫療近30年，從大學時代就載著超音波進部落，他坐在小發財車後方，一路顛簸主動出擊找病人。近年仍維持一個月到偏鄉診療2至3次，持續為醫療平權努力。中央社（戴嘉言提供）

「我們竭盡所能讓病人可以不要動」，高醫副院長戴嘉言投身偏鄉醫療近30年，從大學時代就載著超音波進部落，他坐在小發財車後方，一路顛簸主動出擊找病人。偏鄉護理師賴慧珊在屏東滿州鄉開業，笑稱自己是「長照秘書」。

戴嘉言是肝膽胰內科醫師，他自1997年投入偏鄉醫療工作，30年來，除了無數次至高雄茂林區、桃源區、那瑪夏區等原鄉巡迴看診外，近年更拓展屏東縣獅子鄉、泰武鄉、台東縣達仁鄉，致力於「醫師動、病人不動」，要讓偏鄉民眾享有醫療服務，更於去年獲第33屆醫療奉獻獎。

戴嘉言說，與偏鄉醫療的緣分始於高醫就學期間的服務課程，到部落後發現有些部落肝癌特別嚴重，他與團隊開車載著超音波設備到部落篩檢，到了當地還要換小發財車，戴嘉言笑著說，「我跟設備就坐在車後，一路扶著超音波，就怕昂貴的設備損壞。」

「他們跟大家繳一樣的健保費，為什麼不能享受一樣的醫療服務？」戴嘉言用最淺顯易懂的方式談醫療平權，他說，從市區開車前往桃源區，至少得花2小時車程，以前路況不好要花更久時間，部落居民要下山看病真的很辛苦。

戴嘉言回憶剛畢業時到部落篩檢，為了要達到90%檢測率，團隊在部落的道路上、田野間、山溝旁找人，就在現場抽血。而抽血檢驗僅是第一步，戴嘉言說，確認罹患C型肝炎，後續的治療才是最辛苦的，早期治療方法是注射干擾素，副作用包括類流感、血小板和白血球低下，甚至出現憂鬱、甲狀腺機能狀況等。

戴嘉言說，後來C肝治療有長足進步，出現口服藥，但早期自費藥價約新台幣240萬元，一顆藥就要1000元美金，相當驚人。當時衛福部募得千人份藥物，高醫也開始用在偏鄉診療，「這時穩定服藥變成另一個課題。」

「我比討債集團還會找人」，戴嘉言笑著回憶，為了讓病人持續吃藥，拚命找人的過程，他說，只要吃完全部療程治癒率達9成以上，但如果沒吃完，成效會大打折扣，往後還是會有致命危機外，也等於浪費醫療資源。

有一次戴嘉言為了找出一名中斷服藥的女病患，他說，當天自己在部落有其他工作，一早與當地衛生所護理師聯繫，確認該名病患就在恆春機場打工，他跟醫療專車司機說，「無論如何一定要趕到機場，一定要親自見到她。」皇天不負苦心人，戴嘉言真的在機場找到病患，也成功讓她穩定服藥。

偏鄉醫療的傳承除了有許多人醫護承先啟後，一代接一代在市區與偏鄉中往返；更有在地有志青年投身醫護產業，第32屆醫療奉獻獎得主賴慧珊正是此例，她大學念長庚技術學院護理科（現為長庚科技大學），畢業後投入原鄉護理。

賴慧珊來自屏東縣牡丹鄉，畢業後回到恆春，先後在南門醫院、恆春基督教醫院醫院任職，在醫院期間她感受到偏鄉居家照護缺乏，5年前在滿州鄉開業，開啟她的原鄉居家護理之路。

賴慧珊說，她母親突然去世與公公中風病倒是她投身原鄉居家護理的主因，她透過居家護理師貼近每個原鄉患者和家庭，協助申請資源、媒合輔具，希望能讓長者能安心老化，在宅善終。

「我想要的照顧模式不是蜻蜓點水，居家護理也能帶感情付出。」賴慧珊說，服務個案的過程中，有專業也有歡樂，不光只是照顧病人，甚至拓點至照顧者、社區，包含身心靈，發展出全人照顧模式，與病人、家屬間也產生許多情感連結。

賴慧珊笑稱自己就像是「長照秘書」，她說，原鄉長輩有些較不方便出門，有時也會幫個案家裡處理大小事，只要有需求，「順便一下都可以」。

居家護理對象多是行動不便和長期臥床，賴慧珊引進安寧療護觀念，學會轉念讓重症病患不帶遺憾離開人世。她說，曾有一名患舌癌末期的婦人，因年輕時沒能穿上婚紗，為讓婦人一圓心願，她招募志工與團隊替她拍婚紗，未料拍完婚紗照的隔天，婦人便離世「這應該也算是功德圓滿了。」

護理師賴慧珊護理科畢業後，投入原鄉從事居家護理，返鄉逐步布局，5年前在屏東縣滿州鄉開設遇見居家護理所，自稱「長照秘書」，認為照護不想要蜻蜓點水，因此投入全人照顧。中央社
護理師賴慧珊護理科畢業後，投入原鄉從事居家護理，返鄉逐步布局，5年前在屏東縣滿州鄉開設遇見居家護理所，自稱「長照秘書」，認為照護不想要蜻蜓點水，因此投入全人照顧。中央社

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