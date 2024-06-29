老醫師數十年獻身偏鄉 致力傳承醫療平權

人生應該幾歲退休？高雄長庚名譽副院長陳順勝今年80歲至今仍往返市區、甲仙看診；恆春基督教醫院眼科醫師陳雲址今年90歲，早年因病到美國休養，但不甘心就此退休，回到台灣走訪全台偏鄉發現恆春沒有眼科醫師，自此在恆春行醫30年。

陳順勝是享譽國內外「庫賈氏病」的神經內科專家，1971年從高醫畢業，在大學時代接觸偏鄉醫療，自此長期在高雄山區服務，為了拉近與當地原住民關係，他學習布農族族語努力融入當地文化，以在地觀點為偏鄉居民看診。

陳順勝1998年因發展健保IDS原住民醫療支援高醫模式，以對原住民社會有功，以原住民醫療計畫召集人身份代表進總統府受獎。1995年起更每週支援高雄山區原住民部落醫療。

此外，陳順勝也於1997年起發動高醫資深主治醫師全面支援衛生所門診醫療服務，並於2001年起轉型為IDS（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫）支援模式，持續服務偏鄉至今。

是什麼動力讓陳順勝40年來不斷往返偏鄉行醫？「當醫生、當教授都是既得利益者，這些身分要更有社會責任」，陳順勝說，自己從大學時就跟著教授到偏遠地區醫療，後來在高醫升任教授後，自己開著車上山看診及巡迴醫療，並教導當地醫師，也鼓勵他們繼續進修。

「偏鄉醫療是很專業的，不是只帶著滿腔熱血上去就可以，這樣會很滑稽。」陳順勝說，在部落裡不能只是帶著平地觀點的醫療專業，「山區醫療最重要的是，要摒棄平地想法，試著用當地角度思考。」

陳順勝比喻，像是遇到愛喝酒的病人，可說明喝酒的壞處，用引導方式讓對方願意配合「你一開口就是喝酒不好，族人就逃跑了」。除此也要了解當地文化禁忌，為了拉近與族人關係，陳順勝看診時也結合當地神話及醫學去解釋，讓對方更能理解、接受。

陳順勝對原住民族的歷史文化有濃厚興趣，他說，因為想更了解原民事蹟，除了一邊從事醫療工作，也學習布農族等語言，並到每個部落去了解當地部落文化。

提及投入原鄉醫療，陳順勝說，有些部落族人很怕讓人知道自己生病，因為怕別人認為是觸犯祖靈。他也曾為了尊重當地宗教文化，學唸咒語、收驚等儀式，安撫病患心理。如果病人會唱歌仔戲，他也回唱幾句，藉此拉近醫病關係，也讓病人更易接受治療。

2016年獲「台灣醫療典範獎」，但陳順勝說「我不錦上添花，我要做的是雪中送炭」，對陳順勝來說，當今偏鄉醫療儘管已進步很多，但仍有許多可以努力的事。對的事情要持續做，他始終相信只要做好事，就會有收穫，幫助人就一定會有富足生活，不要太計較賺多少錢。

陳雲址行醫近60年，回顧他1968年在台北市開設「信望愛眼科診所」，抱持照顧弱小病患精神，對病人服務態度親切，始終將每個病人視為VIP，診所人潮絡繹不絕，加重診療工作，55歲時突如其來的猛爆性肝炎讓他萌生退意，先是轉往美國休養，並有安享晚年打算，只是不甘心就此退休，人生大轉彎再度回到台灣，落腳恆春，且一待就是30年。

陳雲址回台灣後，花了1年時間走遍台灣偏遠地區，當他走到了台灣尾的恆春，才發現恆春半島竟沒有眼科醫師，於是他在1994年決定落腳恆春基督教醫院，開始展開他對台灣尾居民健康的照顧，轉眼就是30年的光陰，至今仍是院內固定門診眼科醫師，院內習慣親切稱他為「老爹」。

談起從美國回到台灣，選擇在恆春行醫的契機，陳雲址笑著說，自己過不慣悠閒日子，決心回到台灣，「我當時想找一個沒有眼科的偏鄉地區，把自己最後的價值奉獻出來。」

陳雲址的加入讓恆基有了眼科門診，這也是恆春第一個眼科門診，在恆基30多年來，陳雲址數次接任院長職務，他更自掏腰包新台幣100萬元，捐給醫院買手術顯微鏡，並每週深入山地無醫療地巡迴醫療。他對偏鄉無私付出，在2000年獲選為第10屆醫療奉獻獎得主。

陳雲址雖年事已高，視力仍維持0.8、0.9，每週2次的門診，時而能自己緩步前往、有時得靠輪椅輔助前往診間，病患年齡層廣，從新生兒到80、90歲的老人都有，病人太多，去年5月因身體不堪負荷，一度休養2個月，讓他決心重回醫院看診，就是因為30年前的初衷，依然埋藏在心中而堅持到現在。

「至於什麼時候要退，我也不知道。」陳雲址說，他一直沒有設下退休期限，既然30年前決定來到恆春半島，就沒想過什麼時候要走；如果哪天自己的眼睛不行了、手會發抖了，就表示已經不能勝任這份工作，「那應該才是退休的時候。」