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高雄掃除行人地獄惡名 新增21科技設備7月15日上線執法

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市增設21處「不停讓行人監測系統」，取締車輛不禮讓行人，7月15日執法。記者林保光／攝影
高雄市增設21處「不停讓行人監測系統」，取締車輛不禮讓行人，7月15日執法。記者林保光／攝影

高雄市警局取締交通違規，尤以車輛未禮讓行人屢受詬病，並遭諷「行人地獄」。高雄市今年將增加26處科技執法設備，其中21處科技執法設備，便針對汽機車未禮讓行人來執法。這21處新設取締車輛未禮讓行人的科技執法設備，7月15日上線執法。

高雄市自2019年起，在常有違規的路口或路段設置科技執法設備，共已設置56處科技執法設備，包括「區間測速」、「路口多向違規監測系統」、「限制車種監測系統」、「自動辨識違規停車系統」、｢不停讓行人監測系統｣ ，今年增設26處科技執法設備，除了5處多向違規監測系統，其餘21處全是取締不停讓行人監測系統。

高雄市警方表示，為了掃除「行人地獄」惡名，今年高雄市警局獲中央補助經費4220萬元，才增設26處科技執法設備，21處「不停讓行人監測系統」 成為今年科技執法設置重點，6月驗收，訂7月15日正式上線執法。

高雄市增設21處「不停讓行人監測系統」，取締車輛不禮讓行人，7月15日執法。記者林保光／翻攝
高雄市增設21處「不停讓行人監測系統」，取締車輛不禮讓行人，7月15日執法。記者林保光／翻攝

科技執法 行人地獄 高雄市

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