高雄掃除行人地獄惡名 新增21科技設備7月15日上線執法

高雄市警局取締交通違規，尤以車輛未禮讓行人屢受詬病，並遭諷「行人地獄」。高雄市今年將增加26處科技執法設備，其中21處科技執法設備，便針對汽機車未禮讓行人來執法。這21處新設取締車輛未禮讓行人的科技執法設備，7月15日上線執法。

高雄市自2019年起，在常有違規的路口或路段設置科技執法設備，共已設置56處科技執法設備，包括「區間測速」、「路口多向違規監測系統」、「限制車種監測系統」、「自動辨識違規停車系統」、｢不停讓行人監測系統｣ ，今年增設26處科技執法設備，除了5處多向違規監測系統，其餘21處全是取締不停讓行人監測系統。