高雄掃除行人地獄惡名 新增21科技設備7月15日上線執法
高雄市警局取締交通違規，尤以車輛未禮讓行人屢受詬病，並遭諷「行人地獄」。高雄市今年將增加26處科技執法設備，其中21處科技執法設備，便針對汽機車未禮讓行人來執法。這21處新設取締車輛未禮讓行人的科技執法設備，7月15日上線執法。
高雄市自2019年起，在常有違規的路口或路段設置科技執法設備，共已設置56處科技執法設備，包括「區間測速」、「路口多向違規監測系統」、「限制車種監測系統」、「自動辨識違規停車系統」、｢不停讓行人監測系統｣ ，今年增設26處科技執法設備，除了5處多向違規監測系統，其餘21處全是取締不停讓行人監測系統。
高雄市警方表示，為了掃除「行人地獄」惡名，今年高雄市警局獲中央補助經費4220萬元，才增設26處科技執法設備，21處「不停讓行人監測系統」 成為今年科技執法設置重點，6月驗收，訂7月15日正式上線執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言