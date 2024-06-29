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旗山設殯儀館？ 地方聞聲反彈
高雄旗山、美濃未設殯儀館，2017年前市長陳菊爭取經費規畫在旗山建生命紀念園區，因居民反對喊停，近日盛傳可能落腳第3公墓用地及旗南合作農場，溪洲庄頭各大路口高掛抗議白布條，原預定地的旗尾庄居民也反對，旗南農場自詡溪洲之肺，不支持砍樹建殯儀館，高市殯葬處表示，7月5日將開公聽會，屆時會說明規畫內容，盼符合多數人期待。
地方盛傳旗山殯儀館將設在旗南公路旁的第3公墓用地，因基地鄰近72公頃大的旗南合作農場，土地取得容易，獲溪洲地區6名里長支持。但上洲里長柯瑞斌斥為假消息，指在地里長全部反對。旗南農場秘書郭金友說，外界傳農場4月整地是為設殯儀館，根本子虛烏有。
不只溪洲居民不歡迎，原預定地的旗尾庄居民也以「距離市區太近」、「國10終端假日交通壅塞」等理由反對，認為山區有天然屏障，比較適合。
議員林義迪指旗山殯儀館案由縣市合併前延宕至今，多名鎮長無法處理，經費一波三折，地點也難達共識，但殯葬需求無法漠視，設置地點需尊重專業評估。殯葬處長黃中中說，大旗美因未設殯儀館，民眾在住家及街道搭帳棚治喪已不合時宜。為改善殯葬文化及提升環境衛生，有必要設公立殯儀館，市府已委託專業單位評估旗山、美濃等地公墓用地，7月5日將在旗山公所說明。
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