金門圓頭六藝獎擴大辦邀獲獎學生吃牛肉麵 學生約明年再來

圓頭農牧食品今天頒發第3屆「圓頭六藝」獎學金，除了大方頒給238位學童獎學金外，圓頭農牧董事長薛承琛還請所有獲獎的學生與老師們一起享用金門的溫體酒糟牛肉麵，讓小朋友超開心的，不少小朋友都童言童語的說，下次還要拿金牌，希望可以再過來吃牛肉麵。

圓頭金門農牧概念館今天下午舉辦盛大的頒獎典禮暨六藝成果展揭幕，包括金門前縣長李炷烽、副議長歐陽儀雄、縣議員蔡水游、議員董森堡等人都到場參與見證，典禮中也安排今年度全國音樂比賽榮獲國樂合奏特優金湖國小國樂團、二胡獨奏優等獎賢庵國小陳昱彤及全國舞蹈比賽現代舞優等金湖國小現代舞團現場演出，贏得熱情掌聲。

與薛交情甚篤的蔡水游表示，薛董一路走來賺的都是「艱苦錢」，過去他在養牛界的付出，大家有目共睹，後來他自己出來做，雖然賺錢很辛苦，但他還是熱心公益，襄助教育不遺餘力，這份精神很值得大家學習，尤其他首創溯源牛肉乾，更是連農業部都做不來，是值得鄉親鼓勵支持的企業。

董森堡與歐陽儀雄都肯定薛長年熱心公益，不管是投入教育事業還是文化事業，六藝獎舉辦多年，未來還會擴大到全島，相信這是全島小朋友的福氣，希望藉由獎項勵鼓勵孩子發展多元的才藝，讓金門有更多的人才。

金湖國小校長陳為信則透露，他在任賢庵國小校長時就認識薛，當時只要小朋友表現好，薛董都主動提出請小朋友吃牛肉麵，甚至後來薛董也將善舉擴大到金湖國小，他說，薛董一路以來，看待小朋友都不是以成績取向，而是以才藝的優異表現，他說，孔子以前講六藝是「禮、樂、射、御、書、數」，而現在則是「文學、音樂、美術、科學、體育、資訊」，希望小朋友在大家的鼓勵下，可以有更多好的表現。

「作為一個老師最感驕傲的事是什麼？」李炷烽說，他跟圓頭認識40幾年，圓頭在高職求學時，他在高職任教，看到他一步一腳印，走到現在，身為老師他感到很驕傲，主要是薛不僅事業有成，還知道飲水思源，六藝獎授獎的學區，是他的母校賢庵與事業發跡地的金湖國小，希望六藝獎很快遍佈各鄉鎮，李炷烽也提醒，屆時不要忘了烏坵學區，對比金門更離島的偏鄉，提供照顧。

薛承琛表示，他的公司成立到現在已3年，他每年都會辦拔蘿蔔與六藝獎，他說，「吃飽懷念餓時代」，當初他在家庭成長學習與體會所有的一切，也希望現在的孩子從家事、生活開始學習，薛強調，他辦活動「不是放煙火而是點日光燈」，現在六藝獎雖是2所學校，但未來要擴大到全縣，還會辦學生的產業觀摩與企業參訪，讓小朋友提早進入社會，提早瞭解社會競爭。