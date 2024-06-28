博愛座衝突...20多歲男搭高捷失控大叫 衛生局：坐博愛座遭長者辱罵

一名20多歲男子今日下午搭乘高雄捷運時，疑似因博愛座問題與一名長者起衝突，情緒失控，大聲吼叫，遭保全人員到場壓制，將男子送醫治療。事後一度傳出男子有躁鬱症，高市衛生局澄清，男子為情緒失控並非罹患躁鬱症，目前該男子情緒已較和緩由家人帶返家中。

高雄捷運警察隊指出，男子搭乘捷運返回家過程中突然情緒失控、大聲吼叫，同車旅客發現後按壓「緊急通話鈕」向司機員反映。司機員通知R19楠梓科技園區站務及保全人員，到站後將男子請下車，男子見狀準備逃跑，但被保全人員在閘門前攔下壓制。

衛生局表示，男子因坐在博愛座上遭一名年長者辱罵，疑似情緒失控而起衝突，隨後由警方協助下送至凱旋醫院急診，到院後情緒已緩和，並說明當時遭對方辱罵才有衝突行為，表達悔意。

事後傳出男子疑似罹患躁鬱症，衛生局強調，該男子並非疑似罹患躁鬱症，目前其情緒已較和緩，並由家人帶返家。