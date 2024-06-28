金門縣已7例恙蟲確診 提醒民眾遠離草叢才能無「恙」

夏季是蚊蟲活躍的季節，金門縣恙蟲病高感染期在每年5至10月，縣府統計，截至本月26日，縣內已有7人確診，衛生局經調查確認感染地點後，也商請所轄鄉鎮公所協助村落周邊除草及清理環境，金湖鎮帶頭做起，今天已至轄內加強清消；衛生局強調，已至感染地點社區針對民眾做衛教宣導，提升民眾對恙蟲病防治的認知，希望民眾都能別來「無恙」。

近期由於雨水充沛，各社區有些地方的雜草生長迅速，金湖鎮長陳文顧今天也特別率環保課長李博豪、清潔隊員除草以及消毒轄區各里、各社區環境，保障鄉親的健康，並持續執行社區防疫勤務消毒、防恙蟲蚊蟲工作，除公共環境巡檢清除積水容器及孳生源外，也加強派員於人潮聚集熱點執行環境防疫消毒，替鄉親做好第一線防護。

陳文顧表示，恙蟲病為第四類法定傳染病，全年皆有恙蟲病病例發生，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第二波流行，花東及離島地區病例數較多。陳文顧也特別率公所清潔隊協助村落周邊除草及清理環境，並呼籲民眾避免進入雜草叢生的秘道小徑，因平時人煙稀少，常常是老鼠的出沒之地，而老鼠正是恙蟲的主要宿主。患者易出現高燒、頭痛、皮膚丘疹等症狀，叮咬處會出現焦痂，若未及時治療死亡率相當高，應避免進入草叢或樹林，並且不要暴露皮膚。倘若民眾身體出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應立即就醫並告知醫師旅遊活動史。

另目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，且持續於台灣發生境外移入病例，金門縣衛生局今天也表示，在今年4月出現首例境外移入登革熱病例，提醒鄉親若欲前往東南亞等登革熱高風險地區旅遊，應於戶外活動時穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊藥劑等防蚊措施。