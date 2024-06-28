傳愛丁堡與高雄締盟喊卡 陳其邁：不該受政治打壓

英國蘇格蘭愛丁堡市原計劃與高雄締結友誼市，但傳出因擔憂中國反彈而喊卡。高雄市長陳其邁說，城市外交過程不應該受到政治打壓，也期待能持續跟其他國家、城市來往。

陳其邁今天到高美館參加「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」特展開幕記者會，會前聯訪時被問及此展是高雄與英國的重要交流，但同時高雄與愛丁堡市締結友誼市的過程卻傳出中國干擾。

「城市交往過程中不應受到政治打壓」，陳其邁說，高雄持續擴展多元外交關係，尤其城市外交是地方治理經驗的交流，高雄作為台灣主要的城市之一，很樂意與同樣有民主自由，以及相同人權理念的城市更密切的往來、交換城市治理經驗。

陳其邁強調，在台灣與其他城市或國民往來過程中，政治的打壓都不是台灣人民高雄市民所樂見的，也期待在未來能夠持續以更多元、更多邊的方式，與其他國家或城市有更多的往來。