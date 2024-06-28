屏東西市場遭指油煙味重 縣府視需求調整設施

屏東西市場改建，25日試營運，議員蘇資婷今天議會質詢指出，新市場油煙味重、攤商評選不嚴謹等，屏東縣長周春米表示，視狀況調整設施，攤商進駐首重公平。

國民黨屏東縣議員蘇資婷質詢，屏東西市場改建為百貨公司型市場，外觀符合理念，執行面卻「留在傳統市場觀念」。走一圈發現市場充滿油煙味，歸因於油煙處理系統設計不良，油煙處理機上方沒有集氣罩，且空調出風口對著攤商料理檯面吹，油煙一飄出即吹散。

蘇資婷說，攤商評選制度也不夠嚴謹，以現代化的新北五股市場為例，攤商得提出營運計畫書再經評選，才有更多具新經營思維的年輕人進駐；屏東西市場以身分證盲抽，無法確保為有品牌效益及在地特色的優良廠商。另外，現有78攤商中也沒有常民飲食中重要的豬肉攤，認為應有更細項分類再作招商審查。市場內化妝室清潔程度也需留意。

周春米答詢，當初規劃94攤位，不是整棟都作熟食，針對熟食區產生的味道與油煙，目前採新型二合一靜電空氣淨化機供攤商使用，輔以空調設備定時換氣；若集中排氣到室外，一次太大量環保局也會有意見。安裝集風罩補強與否，會就半個月試營運結果決定。

周春米說，是否委託廠商挑選優良或特色攤商見仁見智，公共建設有公義責任，希望兼顧現代化同時，保有傳統市場的味道。西市場是公共建設，應重公平性，並非要很有條件、有特色攤商才能進到西市場，也有原傳統市場攤商進駐；進駐西市場的廠商後續會委由管理廠商輔導，讓他們也可以變成有特色的優良廠商。

屏東縣政府城鄉發展處代理處長吳哲瑋答詢，當初即使採評選方式也有可能沒有合適豬肉攤商，目前第2輪抽籤已有4個豬肉攤；化妝室部分會請清潔公司加強環境維護。

原屏東市西市場有40年歷史，因建築老舊斥資新台幣1億9000多萬元改造，於2022年10月動土，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場。全區規劃16間店舖，78個開放式攤位；分別為蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，25日試營運有67攤開張，7月16日正式營運。