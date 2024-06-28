快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

屏東西市場遭指油煙味重 縣府視需求調整設施

中央社／ 屏東縣28日電

屏東西市場改建，25日試營運，議員蘇資婷今天議會質詢指出，新市場油煙味重、攤商評選不嚴謹等，屏東縣長周春米表示，視狀況調整設施，攤商進駐首重公平。

國民黨屏東縣議員蘇資婷質詢，屏東西市場改建為百貨公司型市場，外觀符合理念，執行面卻「留在傳統市場觀念」。走一圈發現市場充滿油煙味，歸因於油煙處理系統設計不良，油煙處理機上方沒有集氣罩，且空調出風口對著攤商料理檯面吹，油煙一飄出即吹散。

蘇資婷說，攤商評選制度也不夠嚴謹，以現代化的新北五股市場為例，攤商得提出營運計畫書再經評選，才有更多具新經營思維的年輕人進駐；屏東西市場以身分證盲抽，無法確保為有品牌效益及在地特色的優良廠商。另外，現有78攤商中也沒有常民飲食中重要的豬肉攤，認為應有更細項分類再作招商審查。市場內化妝室清潔程度也需留意。

周春米答詢，當初規劃94攤位，不是整棟都作熟食，針對熟食區產生的味道與油煙，目前採新型二合一靜電空氣淨化機供攤商使用，輔以空調設備定時換氣；若集中排氣到室外，一次太大量環保局也會有意見。安裝集風罩補強與否，會就半個月試營運結果決定。

周春米說，是否委託廠商挑選優良或特色攤商見仁見智，公共建設有公義責任，希望兼顧現代化同時，保有傳統市場的味道。西市場是公共建設，應重公平性，並非要很有條件、有特色攤商才能進到西市場，也有原傳統市場攤商進駐；進駐西市場的廠商後續會委由管理廠商輔導，讓他們也可以變成有特色的優良廠商。

屏東縣政府城鄉發展處代理處長吳哲瑋答詢，當初即使採評選方式也有可能沒有合適豬肉攤商，目前第2輪抽籤已有4個豬肉攤；化妝室部分會請清潔公司加強環境維護。

原屏東市西市場有40年歷史，因建築老舊斥資新台幣1億9000多萬元改造，於2022年10月動土，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場。全區規劃16間店舖，78個開放式攤位；分別為蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，25日試營運有67攤開張，7月16日正式營運。

傳統市場 攤商

延伸閱讀

空品改善全國考核屏東連4年特優 周春米：再導入科技執法精準治理

台積電傳在屏東設先進封裝廠 周春米招手：水電無虞、生活機能優

全民運在屏東 隊服遭批像痠痛貼布 周春米：烏龍一場

比過年重要！小琉球迎王祭王船「進水」啟用 預告這7天祭典滿房

相關新聞

爭取中央5億經費「點亮港灣」 高雄旗津設浪漫打卡點

高雄市觀光局為活化旗津場域，引進高雄知名婚紗業者成功打造彩虹教堂，近日再度開放私房景點，透過收集來自全球古物裝潢，加上自...

高雄旗山殯儀館流言四起 溪洲庄頭張掛抗議布條

高雄旗山、美濃等地未設殯儀館，規畫案延宕十多年懸而未決，近日盛傳可能落腳第三公墓用地及旗南合作農場，溪洲庄頭各大路口高掛...

高捷岡山站30日啟用 新開通段2個月內持電子票證免費

高雄捷運RK1岡山車站30日正式啟用，高雄市政府當天辦理「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動，中午12時正式試營運開放民眾...

高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺

高雄市三民區正義公園近年因極端氣候來臨，在暴雨時因降雨量超出排水系統負荷，導致公園周邊道路積淹水。水利局計畫將公園低地化...

高市水肥廠都更案將整併開發 開發商背後為2大建築集團

高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，尚發同時也是此案單元...

左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。