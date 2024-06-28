爭取中央5億經費「點亮港灣」 高雄旗津設浪漫打卡點

高雄市觀光局為活化旗津場域，引進高雄知名婚紗業者成功打造彩虹教堂，近日再度開放私房景點，透過收集來自全球古物裝潢，加上自身婚紗攝影的專業規劃，在旗津貝殼館1樓打造歐式風情的拍照打卡區，讓旅客免費拍照，搭配原有彩虹教堂、千頭木麻黃（波波草）、黃金海韻等等，期望成為旗津新興的亮點拍照區。

高雄旗津區因許多房舍圖上彩色油漆，能在旗津燈塔上俯瞰彩色屋，成為近日打卡亮點，另外星空隧道以及寓教於樂的旗津貝殼館，和將在暑假舉辦的「旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，不定期特色音樂活動「旗津沙灘吧」、深獲網美喜愛的「海之星沙灘俱樂部」以及全台少數臨海的「旗津豪華露營區」，讓旗津成為觀光亮點。

觀光局長高閔琳表示，為活化閒置空間，觀光局引進婚紗業者「珍琳蘇」打造知名景點「彩虹教堂」，為迎接暑假到來，委外廠商順勢開放私房景點，透過收集來自全球古物裝潢，加上自身婚紗攝影的專業規劃，在旗津貝殼館1樓打造歐式風情的拍照打卡區，7月1日起，每天上午10點到下午6點，免費開放一般遊客拍照。