高雄旗山殯儀館流言四起 溪洲庄頭張掛抗議布條

高雄旗山、美濃等地未設殯儀館，規畫案延宕十多年懸而未決，近日盛傳可能落腳第三公墓用地及旗南合作農場，溪洲庄頭各大路口高掛抗議白布條，地方居民熱議。高市殯葬處表示，7月5日在旗山區公所開公聽會，屆時會向鄉親說明規畫內容，希望符合多數人期待。

2017年前市長陳菊爭取經費，原本預定在旗山規畫生命紀念園區，因居民反對喊停，多年來爭議不休。

地方傳聞，爭議多年的旗山殯儀館將設在旗南公路旁的第三公墓用地，因鄰近面積廣達72公頃的旗南合作農場，土地取得容易，已獲得溪洲地區6位里長支持。

上洲里長柯瑞斌說，「這是假消息」，前年選舉時有心人在網路流傳，他當時已報案處理，警方追查發現謠言來自假帳號，最近不知道為何又有人掛出抗議白布條重提舊話題，在地里長全都反對。

「這是子虛烏有的消息，很多年前已經表決反對！」旗南農場秘書郭金友指出，農場在今年4月整地植樹，外界謠傳要整地是為了設殯儀館，連台北朋友都致電關心，為此農場感到很苦惱；旗南農場是溪洲之肺，不會支持砍樹建殯儀館。

反對派居民說，地方需要繁榮、希望發展，「殯儀館帶來的熱鬧不是熱鬧」。另有贊成居民說，公墓用地沒有利用價值，若能開發也不錯。