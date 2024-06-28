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東港迎王「請水」海灘腹地縮 將補沙確保盛事順利

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港迎王」每科「請水」儀式都在東港鎮鎮海公園沙灘，因沙地流失陸域腹地不足，立委徐富癸昨邀集相關會勘，第7河川分署將協助施作補沙工程。圖／徐富癸服務處提供
屏東東港迎王」每科「請水」儀式都在東港鎮鎮海公園沙灘，因沙地流失陸域腹地不足，立委徐富癸昨邀集相關會勘，第7河川分署將協助施作補沙工程。圖／徐富癸服務處提供

屏東沿海3鄉鎮東港、琉球及南州今年適逢3年一科迎王平安祭典，其中列入國定民俗文化資產的「東港迎王」，每科「請水」儀式都在東港鎮鎮海公園沙灘，但該處沙灘在氣候環境及浪襲改變下沙地流失，陸域腹地不足，接獲陳情的立委徐富癸昨天邀集相關會勘，第7河川分署將協助施作補沙工程，確保9月28日起的迎王盛事順利舉行。

徐富癸表示，東港東隆宮迎王平安祭典已有百年歷史，更是全國聞名的宗教盛事，不僅全鎮居民總動員，連多年旅居外地的東港人，甚至有過年可以不回家、但一定要回鄉參加迎王的習慣，自己身為屏南地區的立委，為迎王祭典的順利舉行排除障礙責無旁貸。

他說，尤其這是疫情後第一科迎王祭典，此次參加的宮廟及隊伍、香客規模預計比上一科更大，迎王祭典的前置準備作業至關重要，必須確保迎王用地的完整性，昨天到現場會勘，決議由水利署第7河川分署協助東隆宮施作補沙工程，從這個美麗的海灘開始，以最完善的準備，來迎接3乍一科的迎王平安祭典盛事。

東隆宮迎王平安祭典籌備委員會說，8天7夜活動，9月28日首日進行「請水」儀式，恭迎代天巡狩王駕到來，最後一天的送王儀式，是將千歲爺們送返天庭繳旨，到時會燃燒王船；「請水」揭幕儀式有來自東港七角頭神轎及東港各村里庄頭大廟，更有許多來自全省各地廟宇參與，超過200多個神轎、陣頭，齊聚鎮海公園沙灘「請水」，腹地要大。

文化資產 東港 燒王船 神轎 陣頭

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