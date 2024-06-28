高捷岡山站30日啟用 新開通段2個月內持電子票證免費

高雄捷運RK1岡山車站30日正式啟用，高雄市政府當天辦理「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動，中午12時正式試營運開放民眾搭乘，至8月31日民眾持電子票證等搭乘捷運於岡山車站進出站，可享R24岡山高醫站至岡山車站路段免費搭乘。

高市捷運局表示，岡山車站30日中午12時起正式試營運，開放旅客進出站，只要持電子票證，如悠遊卡、一卡通、愛金卡，或信用卡、電子支付等搭乘捷運，於R24至RK1站間新通車路段享免費搭乘優惠。

捷運岡山車站緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，將成為大岡山地區最重要的交通樞紐，未來市民可以透過台鐵及公路客運，轉乘捷運紅、橘線、環狀輕軌，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網。