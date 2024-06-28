不出門就能隨時暢遊書海 屏東總圖雲端嗨閱暑假送好禮
酷熱漫長暑假也是閱讀充電好時機，屏東縣立圖書館總館與2個電子書服務平台合作，提供約15萬冊電子書及雜誌；縣府說，為鼓勵利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12冊並開啟閱讀，可兌換1組「屏總圖」手工皂，凡持屏東縣各公共圖書館借書證，都能透過雲端隨借隨讀，不出門也能暢遊書海。
縣府文化處表示，因應e化時代，目前設有台灣雲端書庫@屏東、HyRead ebook提供免費電子書服務，共有約15萬冊的圖書及雜誌，包括人文社會、文學小說、語言學習、休閒生活、親子童書等，並舉辦線上書展、熱門書籍及雜誌推薦，盼帶動數位閱讀成為生活的一部分。
文化處指出，去年9月配合文化部推動「擴大電子書計次借閱服務」，從原本一個服務平台增加為兩個，且以往每人每個月只能借閱5本，提高到一個平台一次最多可借閱10本，提供更便捷、豐富的閱讀資源及環境。據統計，今年1至5月電子書的借閱平均每月成長14.2%，借閱總人次也較去年同期成長2.8倍，借閱類別前三名分別為科幻、奇幻小說、經營管理、食譜類電子書。
文化處表示，持任一張屏東縣各公共圖書館借書證，全天候都可借閱，不用排隊也不須預約，無論是手機、平板還是電腦，都能隨時隨地閱讀；為鼓勵讀者利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12本並開啟閱讀，即可到屏東總圖1樓流通服務台兌換1組「屏總圖」手工皂，雲端嗨閱能輕鬆享受閱讀，開啟智慧閱讀新時代。
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