快訊

他驚訝「三星手機銷量居冠」 網中肯分析：這區域根本沒對手超難輸

台灣寶可夢中心24樣新品周六開賣！T恤、四角褲粉絲超想要 網笑：黃牛啟動了

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

不出門就能隨時暢遊書海 屏東總圖雲端嗨閱暑假送好禮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東總圖推動數位閱讀「雲端嗨閱」，於台灣雲端書庫@屏東及HyRead ebook兩個電子書服務平台，提供約15萬冊電子書及雜誌。圖／屏東縣文化處提供
屏東總圖推動數位閱讀「雲端嗨閱」，於台灣雲端書庫@屏東及HyRead ebook兩個電子書服務平台，提供約15萬冊電子書及雜誌。圖／屏東縣文化處提供

酷熱漫長暑假也是閱讀充電好時機，屏東縣圖書館總館與2個電子書服務平台合作，提供約15萬冊電子書及雜誌；縣府說，為鼓勵利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12冊並開啟閱讀，可兌換1組「屏總圖」手工皂，凡持屏東縣各公共圖書館借書證，都能透過雲端隨借隨讀，不出門也能暢遊書海。

縣府文化處表示，因應e化時代，目前設有台灣雲端書庫@屏東、HyRead ebook提供免費電子書服務，共有約15萬冊的圖書及雜誌，包括人文社會、文學小說、語言學習、休閒生活、親子童書等，並舉辦線上書展、熱門書籍及雜誌推薦，盼帶動數位閱讀成為生活的一部分。

文化處指出，去年9月配合文化部推動「擴大電子書計次借閱服務」，從原本一個服務平台增加為兩個，且以往每人每個月只能借閱5本，提高到一個平台一次最多可借閱10本，提供更便捷、豐富的閱讀資源及環境。據統計，今年1至5月電子書的借閱平均每月成長14.2%，借閱總人次也較去年同期成長2.8倍，借閱類別前三名分別為科幻、奇幻小說、經營管理、食譜類電子書。

文化處表示，持任一張屏東縣各公共圖書館借書證，全天候都可借閱，不用排隊也不須預約，無論是手機、平板還是電腦，都能隨時隨地閱讀；為鼓勵讀者利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12本並開啟閱讀，即可到屏東總圖1樓流通服務台兌換1組「屏總圖」手工皂，雲端嗨閱能輕鬆享受閱讀，開啟智慧閱讀新時代。

屏東總圖為鼓勵讀者利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12本並開啟閱讀，即可到1樓流通服務台兌換1組「屏總圖」手工皂。圖／屏東縣文化處提供
屏東總圖為鼓勵讀者利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12本並開啟閱讀，即可到1樓流通服務台兌換1組「屏總圖」手工皂。圖／屏東縣文化處提供
屏東總圖為鼓勵讀者利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12本並開啟閱讀，即可到1樓流通服務台兌換1組「屏總圖」手工皂。圖／屏東縣文化處提供
屏東總圖為鼓勵讀者利用電子書借閱服務，即日起至8月31日推出借閱超過12本並開啟閱讀，即可到1樓流通服務台兌換1組「屏總圖」手工皂。圖／屏東縣文化處提供

圖書館 屏東縣 親子 電子書

延伸閱讀

暑假好去處！全台第二座充氣式彈跳床在桃園 明起大人小孩免費玩

屏東牡丹鄉猴害影響小農生計 林保署推電網加聲音驅趕器

屏東大雷雨警訊 內埔、瑪家等鄉山區暴雨

大旱來時屏東因為有它用水無虞 潮州「地下水銀行」績效佳再擴建

相關新聞

高捷岡山站30日啟用 新開通段2個月內持電子票證免費

高雄捷運RK1岡山車站30日正式啟用，高雄市政府當天辦理「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動，中午12時正式試營運開放民眾...

高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺

高雄市三民區正義公園近年因極端氣候來臨，在暴雨時因降雨量超出排水系統負荷，導致公園周邊道路積淹水。水利局計畫將公園低地化...

高市水肥廠都更案將整併開發 開發商背後為2大建築集團

高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，尚發同時也是此案單元...

左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地...

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，...

傳爆炸聲後停電！高雄前金區晚間民宅電燈全滅 紅綠燈也失效

高雄市前金區今晚8時許有民眾聽見「碰」爆炸聲響，六合路、榮安街一帶停電，民宅內的電燈全部熄滅，街上的紅綠燈也失去作用，僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。