高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺
高雄市三民區正義公園近年因極端氣候來臨，在暴雨時因降雨量超出排水系統負荷，導致公園周邊道路積淹水。水利局計畫將公園低地化，可提供8000噸滯洪量並兼具休憩功能，也能與寶業里滯洪池串連形成城市綠洲，所需經費約1450萬元，預計今年7月開工，12月完工。
2020年5月22日在鋒面與西南氣流持續增強的影響下，高雄累積雨量接近大豪雨降雨等級，市區多處積淹水，位於正義公園周邊的九如路與澄清路也因為積水，造成騎士牽車涉水而過。
水利局表示，為改善周邊道路積淹水狀況，正義公園將降挖2公尺，並以既有大榕樹為核心營造地景，保留周邊外圍步道及節點廣場，內部以1.5公尺寬步道進行串連。現有植株部分，將進行適當的移植，結合步道增加綠蔭空間。
水利局說，正義公園改造後，大榕樹結合遊具營造節點廣場，是一個兼具滯洪與休憩的優質公園，有效提升周邊生活品質。施工期間會維持人行道通行，但公園將全部封閉禁止進入，請民眾注意行走與周邊交通安全，夜間也會加強警示及照明。
水利局在高雄易淹水地區辦理排水改善工程，目前已興建25座滯洪池，正義公園滯洪池完成後，累計將達26座滯洪池，總滯洪量將達498.93萬噸。
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