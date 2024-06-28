快訊

他驚訝「三星手機銷量居冠」 網中肯分析：這區域根本沒對手超難輸

台灣寶可夢中心24樣新品周六開賣！T恤、四角褲粉絲超想要 網笑：黃牛啟動了

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市水肥廠都更案將整併開發 開發商背後為2大建築集團

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，前後兩單元將整併開發。圖／高市都發局提供
高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，前後兩單元將整併開發。圖／高市都發局提供

高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，尚發同時也是此案單元一的簽約實施者，這次提出兩案整併開發的構想，獲評選委員支持，預估投資總額達125億元，是北高雄首件招商成功的公辦都市更新案，舊有的水肥廠將邁入新里程。

20號機關用地都更案占地約1.4公頃，全為公有土地，原為水肥廠，目前部分綠美化，並供道工處四維養護大隊辦公使用。此次2單元均由尚發營造取得最優申請人資格，尚發營造背後2大股東為三地集團、清景麟建築團隊。

高市副市長林欽榮表示，基地位在省道台1線民族一路及國道10號旁，有國中小、高中等校園，就學近便，走5分鐘到高雄榮總；車程5分鐘內可達高鐵左營站，交通區位良好、生活機能完善，加上台積電設廠將引入半導體生態系相關產業，此案開發後可供優質住宅，吸引人才入住。

高市都市發展局表示，單元二最優申請人的尚發營造是去年單元一實施者，這次評選會中提出兩單元整併開發構想，能更有效整合建築配置與開放空間、交通動線及停車空間，構想獲得評選委員一致支持。

都發局長吳文彥表示，20號機關用地更新開發後，市府可獲得社會住宅、社區型日照中心等社福設施及市府辦公大樓，實施者也會協助市府開闢包括基地北側公園與廣場兼道路，期待藉由公私協力方式，共同促進土地活化利用。後續市府將與單元二最優申請人進行議約，預計今年完成簽約。

高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人。圖／高市都發局提供
高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人。圖／高市都發局提供

建築 林欽榮 水肥 都市更新

延伸閱讀

清涼女陪侍伴左右…高市3教師疑脫光喝「花酒」 校方4點聲明回應

高市3名教師被控涉足聲色場所脫光光 教育局：絕不包庇

爛尾樓始作俑者 中國房企正在蛻舊換新

全台地方第一間 高市衛生局啟用生物氚分析實驗室

相關新聞

高捷岡山站30日啟用 新開通段2個月內持電子票證免費

高雄捷運RK1岡山車站30日正式啟用，高雄市政府當天辦理「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動，中午12時正式試營運開放民眾...

高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺

高雄市三民區正義公園近年因極端氣候來臨，在暴雨時因降雨量超出排水系統負荷，導致公園周邊道路積淹水。水利局計畫將公園低地化...

高市水肥廠都更案將整併開發 開發商背後為2大建築集團

高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，尚發同時也是此案單元...

左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地...

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，...

傳爆炸聲後停電！高雄前金區晚間民宅電燈全滅 紅綠燈也失效

高雄市前金區今晚8時許有民眾聽見「碰」爆炸聲響，六合路、榮安街一帶停電，民宅內的電燈全部熄滅，街上的紅綠燈也失去作用，僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。