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高市水肥廠都更案將整併開發 開發商背後為2大建築集團
高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，尚發同時也是此案單元一的簽約實施者，這次提出兩案整併開發的構想，獲評選委員支持，預估投資總額達125億元，是北高雄首件招商成功的公辦都市更新案，舊有的水肥廠將邁入新里程。
20號機關用地都更案占地約1.4公頃，全為公有土地，原為水肥廠，目前部分綠美化，並供道工處四維養護大隊辦公使用。此次2單元均由尚發營造取得最優申請人資格，尚發營造背後2大股東為三地集團、清景麟建築團隊。
高市副市長林欽榮表示，基地位在省道台1線民族一路及國道10號旁，有國中小、高中等校園，就學近便，走5分鐘到高雄榮總；車程5分鐘內可達高鐵左營站，交通區位良好、生活機能完善，加上台積電設廠將引入半導體生態系相關產業，此案開發後可供優質住宅，吸引人才入住。
高市都市發展局表示，單元二最優申請人的尚發營造是去年單元一實施者，這次評選會中提出兩單元整併開發構想，能更有效整合建築配置與開放空間、交通動線及停車空間，構想獲得評選委員一致支持。
都發局長吳文彥表示，20號機關用地更新開發後，市府可獲得社會住宅、社區型日照中心等社福設施及市府辦公大樓，實施者也會協助市府開闢包括基地北側公園與廣場兼道路，期待藉由公私協力方式，共同促進土地活化利用。後續市府將與單元二最優申請人進行議約，預計今年完成簽約。
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