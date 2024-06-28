寶島熱情重燃新住民的藝術魂 內蒙古林峰透過移民署計畫圓夢

來自大陸內蒙古的「台灣女婿」林峰，透過網路與住屏東縣的李依培認識相戀，為愛來台結婚定居，從小有著藝術魂的他，在妻子鼓勵下重拾藝術創作熱情，將在台受觸動的心靈點滴，藉繪畫和木雕創作呈現，今年以內蒙古主題獲選移民署新住民及其子女築夢計畫在學校和社區開講，讓國人認識內蒙古的塞外風土民情，更開心圓了藝術家夢。

56歲的林峰為愛放棄內蒙古的電腦工程師高薪工作，來到台灣一切從頭開始，他笑說，20多年前兩岸缺乏交流管道，就只能透過網路電子郵件培養感情，夫妻倆應稱得上是兩岸第一代的網戀。一直定居在屏東縣萬丹鄉，現育有2子，在妻子鼓勵下，這位被電腦工程師工作埋沒的藝術家，重拾幼時對藝術的熱情。

林峰來台後感受到屏東人的熱情和溫暖，萌生想把在台所見所聞，與觸動心靈的生活點點滴滴，用畫筆展現出來的想法與感動，他也利用工業區隨處可得的廢棄畸零木，雕刻出實用性與故事性兼具的木雕創作，除油畫外，對烙畫也頗有興趣，曾在2020年獲得日本第20回烙畫大賞總冠軍，在藝術創作路上不斷精益求精。

林峰今年以大漠內蒙古主題獲選移民署新住民及其子女築夢計畫，以互動課程方式走入學校和社區；他說，台灣鄉親對自己的支持，讓他很感動，常反思自己能做些什麼回饋社會，這次獲得移民署的補助與支持，讓他能將家鄉文化融合藝術教育，讓國人認識內蒙古的服飾與美食，感受內蒙古遼闊草原風情，看見多元文化，並分享新住民的生命故事。

林峰為介紹內蒙古的食、衣、住、行，除穿上原汁原味的傳統蒙古族服飾外，還特地準備多樣內蒙古美食，如酸奶、饊子及鹹奶茶等，讓人品嘗，還準備來自內蒙古戈壁沙漠的風蝕瑪瑙，供手作吊飾，林峰的用心程度，讓屏東縣服務站主任武淑賢讚嘆不已。