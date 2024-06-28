快訊

他驚訝「三星手機銷量居冠」 網中肯分析：這區域根本沒對手超難輸

台灣寶可夢中心24樣新品周六開賣！T恤、四角褲粉絲超想要 網笑：黃牛啟動了

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶島熱情重燃新住民的藝術魂 內蒙古林峰透過移民署計畫圓夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
來自大陸內蒙古的新住民林峰，以內蒙古主題獲選今年度移民署新住民及其子女築夢計畫在學校和社區開講，以藝術家視角讓國人認識塞外風土民情。圖／移民署屏東縣服務站提供
來自大陸內蒙古的新住民林峰，以內蒙古主題獲選今年度移民署新住民及其子女築夢計畫在學校和社區開講，以藝術家視角讓國人認識塞外風土民情。圖／移民署屏東縣服務站提供

來自大陸內蒙古的「台灣女婿」林峰，透過網路與住屏東縣的李依培認識相戀，為愛來台結婚定居，從小有著藝術魂的他，在妻子鼓勵下重拾藝術創作熱情，將在台受觸動的心靈點滴，藉繪畫和木雕創作呈現，今年以內蒙古主題獲選移民署新住民及其子女築夢計畫在學校和社區開講，讓國人認識內蒙古的塞外風土民情，更開心圓了藝術家夢。

56歲的林峰為愛放棄內蒙古的電腦工程師高薪工作，來到台灣一切從頭開始，他笑說，20多年前兩岸缺乏交流管道，就只能透過網路電子郵件培養感情，夫妻倆應稱得上是兩岸第一代的網戀。一直定居在屏東縣萬丹鄉，現育有2子，在妻子鼓勵下，這位被電腦工程師工作埋沒的藝術家，重拾幼時對藝術的熱情。

林峰來台後感受到屏東人的熱情和溫暖，萌生想把在台所見所聞，與觸動心靈的生活點點滴滴，用畫筆展現出來的想法與感動，他也利用工業區隨處可得的廢棄畸零木，雕刻出實用性與故事性兼具的木雕創作，除油畫外，對烙畫也頗有興趣，曾在2020年獲得日本第20回烙畫大賞總冠軍，在藝術創作路上不斷精益求精。

林峰今年以大漠內蒙古主題獲選移民署新住民及其子女築夢計畫，以互動課程方式走入學校和社區；他說，台灣鄉親對自己的支持，讓他很感動，常反思自己能做些什麼回饋社會，這次獲得移民署的補助與支持，讓他能將家鄉文化融合藝術教育，讓國人認識內蒙古的服飾與美食，感受內蒙古遼闊草原風情，看見多元文化，並分享新住民的生命故事。

林峰為介紹內蒙古的食、衣、住、行，除穿上原汁原味的傳統蒙古族服飾外，還特地準備多樣內蒙古美食，如酸奶、饊子及鹹奶茶等，讓人品嘗，還準備來自內蒙古戈壁沙漠的風蝕瑪瑙，供手作吊飾，林峰的用心程度，讓屏東縣服務站主任武淑賢讚嘆不已。

武淑賢說，林峰能利用藝術專長及移民署資源，發揮新住民影響力，將蒙古多元藝術風貌帶進社區及校園，並以教育活動的方式帶領社區居民及新住民孩子，一起從事藝術創新，活絡社區產業型態，帶給社會正向的回饋，便是移民署推動築夢計畫的初衷之一，移民署也會持續提供新住民各項照顧輔導服務，為新住民及其子女打造友善多元的移民環境。

來自大陸內蒙古的新住民林峰，以內蒙古主題獲選今年度移民署新住民及其子女築夢計畫在學校和社區開講，以藝術家視角讓國人認識塞外風土民情。圖／移民署屏東縣服務站提供
來自大陸內蒙古的新住民林峰，以內蒙古主題獲選今年度移民署新住民及其子女築夢計畫在學校和社區開講，以藝術家視角讓國人認識塞外風土民情。圖／移民署屏東縣服務站提供

內蒙古 新住民 移民署

延伸閱讀

【心理測驗】你是哪位藝術家？莫內、高更還是草間彌生，發現自己的藝術家性格！

回響／新南向觀光走味 移民署：強化防堵嚴加審認、全力查緝

打擊人口販運 內政部：杜絕不法集團剝削外來人口

假觀光真打工再起？ 滿車越南移工竟全逾期居留

相關新聞

高捷岡山站30日啟用 新開通段2個月內持電子票證免費

高雄捷運RK1岡山車站30日正式啟用，高雄市政府當天辦理「高雄捷運岡山車站試營運啟航」活動，中午12時正式試營運開放民眾...

高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺

高雄市三民區正義公園近年因極端氣候來臨，在暴雨時因降雨量超出排水系統負荷，導致公園周邊道路積淹水。水利局計畫將公園低地化...

高市水肥廠都更案將整併開發 開發商背後為2大建築集團

高雄市左營大中、民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元二日前完成評選，由尚發營造獲選為最優申請人，尚發同時也是此案單元...

左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地...

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，...

傳爆炸聲後停電！高雄前金區晚間民宅電燈全滅 紅綠燈也失效

高雄市前金區今晚8時許有民眾聽見「碰」爆炸聲響，六合路、榮安街一帶停電，民宅內的電燈全部熄滅，街上的紅綠燈也失去作用，僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。