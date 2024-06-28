聽新聞
test
0:00 / 0:00

左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
左營區高鐵科技之心公辦都更案由國揚集團得標，A、B基地昨天簽約，預計將打造商辦、餐飲、精品旅館等複合式產品，圖為建築模型。記者徐白櫻／攝影
左營區高鐵科技之心公辦都更案由國揚集團得標，A、B基地昨天簽約，預計將打造商辦、餐飲、精品旅館等複合式產品，圖為建築模型。記者徐白櫻／攝影

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地規畫高鐵科技之心公辦都更案，國揚集團在激烈競爭中得標，昨舉辦A、B基地簽約儀式，預計投入188億元，2026年動工，興建3棟地上26層的商辦大樓，將成S科技廊帶門戶。

副市長林欽榮說，高鐵2007年通車，當時左營站荒草一片，站體後方土地因產權整合困難，多次流標，相較台北南港、新竹及台中等地開發時程晚了17年，希望此後能很快跟上。議員陳玫娟提醒，楠梓產業園區至左營站車流日增，園區東路闢建計畫要加快，避免繞道翠華路造成交通壅塞。

這起都更案由副市長林欽榮與國揚實業董事長林子寬代表簽約，國揚集團為此案特地成立欣揚國際開發，邀知名建築師李祖原團隊設計，7200坪土地將開發A級商辦、餐飲、精品旅館及住宅等複合式產品，樓地板面積約7萬坪，並興建1公頃空中大綠台立體連通人行系統，串聯兩基地、高鐵、台鐵及捷運，獨步全台。國揚創辦人侯西峰發豪語，邀大家搭時空穿梭機見證10年後左營的驚人變化。

財政局指未來市府及鐵道局會分回1.8萬坪A級辦公空間，可提供科技相關產業及大學產學合作所需；B基地商辦大樓及兩側公園、停車場用地，則闢建里民活動中心等設施。

林欽榮 都更 高鐵

延伸閱讀

高市府、國揚完成左營高鐵科技之心案簽約 北高雄S廊帶高科技門戶啟動

高雄BOT停車場結合辦公室空間 台積電供應鏈廠商全租用

田中高鐵彰化站違停嚴重 中央地方都同意收費停車方案

高鐵彰化站增15班次 台鐵新田中站支線工程定案、經費暴增19億元

相關新聞

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，...

左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地...

傳爆炸聲後停電！高雄前金區晚間民宅電燈全滅 紅綠燈也失效

高雄市前金區今晚8時許有民眾聽見「碰」爆炸聲響，六合路、榮安街一帶停電，民宅內的電燈全部熄滅，街上的紅綠燈也失去作用，僅...

牛隻常「逛大街」！解決牛車爭道亂象 金門議員蔡其雍協商業者搬遷

從去年，就有多位金門民眾向金門縣議員蔡其雍反映，指位於碧山的黃姓養牛業者因管理不當，導致大量牛隻經常在陽沙路上「逛大街」...

大旱來時屏東因為有它用水無虞 潮州「地下水銀行」績效佳再擴建

以「地下水銀行」概念打造、兼具有分洪、治洪功能的屏東潮州地下水人工補注湖，第1期完工6年來，每年平均挹注地下含水層逾55...

金門樂齡卡AI加持試辦有成 建立敬老預警照護機制

一卡通公司攜手金門縣政府於今年2月推出的「金門樂齡卡」試辦有成，截至5月底地區申辦量已達3436張，今天上午舉辦「一卡通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。