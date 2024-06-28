左營高鐵科技之心公辦都更案簽約 188億開發

具三鐵共構優勢的高鐵左營站通車17年，後站仍未完全開發，因應台積電及產業鏈供應商進駐的商辦及住宿需求，高市府整合三方土地規畫高鐵科技之心公辦都更案，國揚集團在激烈競爭中得標，昨舉辦A、B基地簽約儀式，預計投入188億元，2026年動工，興建3棟地上26層的商辦大樓，將成S科技廊帶門戶。

副市長林欽榮說，高鐵2007年通車，當時左營站荒草一片，站體後方土地因產權整合困難，多次流標，相較台北南港、新竹及台中等地開發時程晚了17年，希望此後能很快跟上。議員陳玫娟提醒，楠梓產業園區至左營站車流日增，園區東路闢建計畫要加快，避免繞道翠華路造成交通壅塞。

這起都更案由副市長林欽榮與國揚實業董事長林子寬代表簽約，國揚集團為此案特地成立欣揚國際開發，邀知名建築師李祖原團隊設計，7200坪土地將開發A級商辦、餐飲、精品旅館及住宅等複合式產品，樓地板面積約7萬坪，並興建1公頃空中大綠台立體連通人行系統，串聯兩基地、高鐵、台鐵及捷運，獨步全台。國揚創辦人侯西峰發豪語，邀大家搭時空穿梭機見證10年後左營的驚人變化。

財政局指未來市府及鐵道局會分回1.8萬坪A級辦公空間，可提供科技相關產業及大學產學合作所需；B基地商辦大樓及兩側公園、停車場用地，則闢建里民活動中心等設施。