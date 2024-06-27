快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市左營區高鐵路與重愛路口（圖）、文府路與重愛路口，今晚7時40分許突然停電，警方派人到場疏導交通。記者王勇超／翻攝
高雄市左營區高鐵路與重愛路口（圖）、文府路與重愛路口，今晚7時40分許突然停電，警方派人到場疏導交通。記者王勇超／翻攝

高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，今晚8時13分許也突然停電，有720戶受影響。台電說，前金區是因為地下電纜接頭故障，已在今晚9時01分複電；左營區停電是因變壓器不良，正派人調換中，需要一些時間作業，造成民眾不便，台電深表歉意。

高雄市左營區文府路與重愛路口、高鐵路與重愛路口今晚7時40分許，因為停電陷入一片黑暗，不僅住家陷入一片黑暗，連路口紅綠燈也失去作用，警方獲報後立刻派人前往現場指揮交通。

台電說，左營區的停電事故有156戶受影響，但位於高鐵路與重愛路附近的新光三越百貨左營店，並未停電；台電派人前往現場搶修，發現是變壓器不良造成停電，目前正在搶修中。

無獨有偶，高雄市前金區今晚8時13分許也突然停電。警方表示，民眾報案指稱在前金區自強一路聽到「碰」一聲爆炸聲響，隨後看到煙霧從路上1個台電的人孔蓋冒出。消防局說，接獲「110」轉報後趕往自強一路現場，發現附近區域停電，周圍道路陷入一片黑暗，但人孔蓋已無繼續冒煙，後續交由到場的台電人員處理。

台電高雄區處表示，前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街附近一帶，今晚8時13分許停電，共720戶受影響，經查是因為地下電纜接頭故障造成停電，經搶修後已在今晚9時01分全數復電。

前金區東金里長謝仲箎說，今晚8時許突然停電，當地有許多民宅、商店，也有辦公大樓，民眾因為停電無法使用電燈、冷氣、電梯，「多少有點抱怨！」

高雄市前金區今晚8時13分許無預警停電，台電發現是地下電纜接頭故障，派人搶修後已在今晚9時01分複電。圖／台電提供
高雄市前金區今晚8時13分許無預警停電，台電發現是地下電纜接頭故障，派人搶修後已在今晚9時01分複電。圖／台電提供
高雄市前金區自強一路的台電的人孔蓋今晚傳出爆炸聲並冒出煙霧，隨後自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶停電，共有720戶受影響。記者王勇超／翻攝
高雄市前金區自強一路的台電的人孔蓋今晚傳出爆炸聲並冒出煙霧，隨後自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶停電，共有720戶受影響。記者王勇超／翻攝

停電 台電 紅綠燈 高雄市

延伸閱讀

傳爆炸聲後停電！高雄前金區晚間民宅電燈全滅、紅綠燈失效 台電揭原因

新北板橋晚間逾萬戶無預警停電半小時 台電：斷路器跳脫

這次不是小動物！三峽老街周邊791戶停電 台電：樹木碰觸避雷器導致

又停電！桃園大溪復興2萬多戶大停電再惹議 竟是這原因

相關新聞

傳爆炸聲後停電！高雄前金區晚間民宅電燈全滅 紅綠燈也失效

高雄市前金區今晚8時許有民眾聽見「碰」爆炸聲響，六合路、榮安街一帶停電，民宅內的電燈全部熄滅，街上的紅綠燈也失去作用，僅...

高雄左營區、前金區今晚無預警停電 876戶受影響！居民抱怨

高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，...

牛隻常「逛大街」！解決牛車爭道亂象 金門議員蔡其雍協商業者搬遷

從去年，就有多位金門民眾向金門縣議員蔡其雍反映，指位於碧山的黃姓養牛業者因管理不當，導致大量牛隻經常在陽沙路上「逛大街」...

大旱來時屏東因為有它用水無虞 潮州「地下水銀行」績效佳再擴建

以「地下水銀行」概念打造、兼具有分洪、治洪功能的屏東潮州地下水人工補注湖，第1期完工6年來，每年平均挹注地下含水層逾55...

金門樂齡卡AI加持試辦有成 建立敬老預警照護機制

一卡通公司攜手金門縣政府於今年2月推出的「金門樂齡卡」試辦有成，截至5月底地區申辦量已達3436張，今天上午舉辦「一卡通...

天熱想消暑！民眾怨冰水池變溫水 屏東市國民運動中心曝原因：避開1時段

屏東市國民運動中心游泳池附設冷水療法的冰水池，有會員民眾向本報投訴冰水池溫度標示10至15度，溫度計卻常顯示超過15度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。