又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因
高雄市左營區文府路一帶今晚7時40分許突然停電，造成156戶無電可用；隨後前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街一帶，今晚8時13分許也突然停電，有720戶受影響。台電說，前金區是因為地下電纜接頭故障，已在今晚9時01分複電；左營區停電是因變壓器不良，正派人調換中，需要一些時間作業，造成民眾不便，台電深表歉意。
高雄市左營區文府路與重愛路口、高鐵路與重愛路口今晚7時40分許，因為停電陷入一片黑暗，不僅住家陷入一片黑暗，連路口紅綠燈也失去作用，警方獲報後立刻派人前往現場指揮交通。
台電說，左營區的停電事故有156戶受影響，但位於高鐵路與重愛路附近的新光三越百貨左營店，並未停電；台電派人前往現場搶修，發現是變壓器不良造成停電，目前正在搶修中。
無獨有偶，高雄市前金區今晚8時13分許也突然停電。警方表示，民眾報案指稱在前金區自強一路聽到「碰」一聲爆炸聲響，隨後看到煙霧從路上1個台電的人孔蓋冒出。消防局說，接獲「110」轉報後趕往自強一路現場，發現附近區域停電，周圍道路陷入一片黑暗，但人孔蓋已無繼續冒煙，後續交由到場的台電人員處理。
台電高雄區處表示，前金區自強一路、六合二路、榮安街及永恆街附近一帶，今晚8時13分許停電，共720戶受影響，經查是因為地下電纜接頭故障造成停電，經搶修後已在今晚9時01分全數復電。
前金區東金里長謝仲箎說，今晚8時許突然停電，當地有許多民宅、商店，也有辦公大樓，民眾因為停電無法使用電燈、冷氣、電梯，「多少有點抱怨！」
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