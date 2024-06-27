馬祖生蠔重金屬「鎘」超標？ 縣長：皆未檢出、將公布報告

媒體報導馬祖生蠔走私與重金屬「鎘」超標議題，民進黨呼籲縣府應公開抽檢報告。縣府強調馬祖養殖端與市面抽查都沒檢出，縣長王忠銘說，將完整公布檢驗報告，一次說清楚。

「上下游」調查報導「中國牡蠣如何變成馬祖生蠔？還原走私牡蠣產業鏈」訪問當地漁民與貿易商等，揭露中國至馬祖、馬祖至台灣本島牡蠣走私輸運過程。且「上下游」至全台知名電商、魚市等6處購買市售馬祖生蠔送檢，結果6樣本全驗出重金屬「鎘」超標。

民進黨連江縣黨部主委李哲宇今天表示，連江縣府衛生福利局長陳美金告訴媒體，歷年稽查縣內業者販售牡蠣都沒有不合格紀錄，那就應盡速公開抽檢合格報告及業者名單，讓消費者放心。

李哲宇表示，全力支持縣府建立「連江縣水產品證明標章」（俗稱馬祖標章），不過應說明「牡蠣必須在馬祖養殖至少6個月，才符合馬祖標章規範」的規定，為何訂定6個月，以及科學養殖標準。且縣府必須落實放養量登記與管制，公開馬祖養殖業者放養區與放養量，以重拾民眾信心。

連江縣長王忠銘表示，檢驗報告皆合格，近期持續蒐集輿情與民眾疑問，未來一定會公布檢測報告，一次向社會說清楚。

連江縣府產業發展處長林志豐告訴中央社記者，數年來都有請屏東科大等單位協助檢驗牡蠣重金屬與細菌數等，皆符合規定。

針對養殖場如何加強管理，林志豐說，以往產發處每年現地查核1次，目前已向漁業署爭取到提升養殖場查驗量能，可以每月定期查驗，或要出貨時就去看養殖狀況與數量，加強查核密度。

至於馬祖標章制度，產發處漁牧科長曹明君表示，每年會審核實際養殖戶繳交的證明文件後核發，目前連江縣府共發27張區劃漁業權執照，109年起每年約有3至4家養殖戶申請並取得馬祖標章，今年以來尚未有養殖戶申請。

曹明君說，針對養殖至少6個月規定，產發處會不定期查核養殖戶放養量，也會盡量輔導養殖戶取得馬祖水產品證明標章。

連江縣府衛生福利局長陳美金表示，今年6月已再度採樣，預計7月將結果公告上網，目前也有考慮針對馬祖市面販售牡蠣進行專案抽檢，不過會視6月報告結果而定。

陳美金說，因應這次食安問題，已通知食藥署，也有告知相關訊息給「上下游」在台灣購買牡蠣的縣市衛生局進行了解，假設經溯源確認產地是馬祖，就會立刻查察，不過多年來都沒有接到其他縣市衛生局轉來的生蠔食安事件，目前他們仍持續觀察、注意，確保馬祖市面食安安全。