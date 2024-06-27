林保署屏東分署發改良獵具 避免非目標物種傷亡

農業部林業及自然保育署為增進與原住民族協力，林保署屏東分署潮州工作站走訪轄區內27個原鄉部落宣導林業政策，收回舊獵具並發出507組改良式獵具，避免非目標物種傷亡。

根據屏東分署今天發布新聞稿，為兼顧原住民傳統狩獵文化、防治獸害及野生動物保育，林保署免費換發改良式獵具，以取代山豬吊及獸鋏等易造成非目標物種嚴重傷害或死亡獵具，避免黑熊及其他動物遭誤捕，即使套到也不會造成嚴重傷害，也能解決村民受山豬侵害造成的農損，保障農民生計及原民文化權益。

屏東分署說，今年5月到目前發領改良式獵具共計507組，收回舊獵具種類含大、中、小型山豬夾、彈簧吊夾、飛機夾、彈簧套鎖山豬夾等計40個，希望透過宣導與交流，加深部落與政府間互信，達成自然資源、原住民族及林業政策推廣3贏。

屏東分署表示，原鄉許多部落緊鄰國有林地，日常生活慣俗與林業、保育業務息息相關。潮州工作站林業資訊宣傳列車2022年起配合鄉公所前進各部落宣導，說明原住民族依生活慣俗採取森林產物規則、林下經濟、改良式獵具換發、生態給付及原住民保留地竹林更新獎勵等各林業政策。