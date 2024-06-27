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牛隻常「逛大街」！解決牛車爭道亂象 金門議員蔡其雍協商業者搬遷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
位於碧山的黃姓養牛業者管理不當，導致大量牛隻經常在陽沙路上「逛大街」，甚至到處流竄，讓周邊的民眾都很困擾。圖／蔡其雍議員服務處提供
位於碧山的黃姓養牛業者管理不當，導致大量牛隻經常在陽沙路上「逛大街」，甚至到處流竄，讓周邊的民眾都很困擾。圖／蔡其雍議員服務處提供

從去年，就有多位金門民眾向金門縣議員蔡其雍反映，指位於碧山的黃姓養牛業者因管理不當，導致大量牛隻經常在陽沙路上「逛大街」，甚至到處流竄，道路上還有不少牛隻的排遺，與業者隨意棄置的酒糟，嚴重影響居民的日常通行與生活環境，經過相關單位的調查，業者佔用國有地多時，蔡其雍邀集相關單位現地會勘，並與業主協調遷移事宜。

針對碧山養牛業者管理不當問題，蔡其雍昨天下午召集國產署金馬辦事處、縣府建設處、環保局、畜試所、防疫所、金湖分局、金沙鎮公所及三山里等相關單位，進行現地會勘，會勘前，蔡其雍也拜會鄰近的安瀾國小校長陳來添，了解牛隻長期影響學生及家長的安全問題與造成環境汙染的困擾。

蔡其雍也當場承諾，將全力協助解決，以維護國土管理，並保障居民的通行權與生活品質。他強調，此案通報給國產署及縣府各單位時，便採嚴格執法，包括提告竊占並處以行政罰鍰等措施，施予業者壓力。

據了解，在會勘時，針對周邊環境臭氣沖天，蔡其雍也要求環保局與防疫所偕同金沙鎮公所及三山里，共同加強環境消毒，並稽查業者是否依規讓牛隻施打疫苗，確保落實畜牧場的病媒防治工作。

蔡其雍出面協調後，業者也以理性溝通釋出善意，願意接受縣府建設處及畜試所的輔導，並在今日下午於蔡其雍議員服務處進行簽約及安排公證，明確遷移時程與事宜安排，妥善處理牛隻遷移至畜試所的種牛牧場，以解決業者的養牛需求。

養牛業者回應，其養牛場因自身管理不當，造成鄰近居民的困擾，其深感抱歉，並承諾遷移牧場後，會將原侵占地恢復原狀，歸還國家。

蔡其雍指出，此案輔導畜牧業者遷移獲得議會同仁的全力支持，他將繼續追蹤此案進度，未來也會偕同縣府各單位，加強盤查其他非法侵占國有地之畜牧業者，確保居民的權益不受侵害。

針對碧山養牛業者管理不當問題，議員蔡其雍（右二）昨召集國產署金馬辦事處、縣府建設處、環保局、畜試所、防疫所、金湖分局、金沙鎮公所及三山里等相關單位，進行現地會勘。圖／蔡其雍議員服務處提供
針對碧山養牛業者管理不當問題，議員蔡其雍（右二）昨召集國產署金馬辦事處、縣府建設處、環保局、畜試所、防疫所、金湖分局、金沙鎮公所及三山里等相關單位，進行現地會勘。圖／蔡其雍議員服務處提供
黃姓養牛業者今日下午在蔡其雍議員服務處進行簽約及安排公證，明確遷移時程與事宜安排。圖／蔡其雍議員服務處提供
黃姓養牛業者今日下午在蔡其雍議員服務處進行簽約及安排公證，明確遷移時程與事宜安排。圖／蔡其雍議員服務處提供
位於碧山的黃姓養牛業者將大量牛隻放牧在陽沙路上，以致經常發生「牛車」爭道的窘況。圖／蔡其雍議員服務處提供
位於碧山的黃姓養牛業者將大量牛隻放牧在陽沙路上，以致經常發生「牛車」爭道的窘況。圖／蔡其雍議員服務處提供

國有地 牧場 蔡其雍 金門

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